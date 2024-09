Chute de natalité en Asie : une entreprise thaïlandaise offre du temps et un abonnement Tinder à ses employés pour trouver l'amour

En Asie, les gouvernements se retrouvent un peu désarmés, en 2024, face à la chute de natalité qui affecte de nombreux pays, alors des entreprises multiplient les initiatives pour trouver un remède. En Thaïlande, un groupe vient de décider d’offrir des congés payés spéciaux à ses employés qui décrochent des rendez-vous amoureux.

L’agence de communication thaïlandaise Whiteline Group a lancé ce programme cet été. La direction a réalisé que plus de la moitié de ses employés était toujours célibataire et que le rythme de travail était un peu trop intense pour avoir le temps d’organiser des "dates" ("rendez-vous amoureux" en anglais).

Une employée s’était plainte devant son management, il y a quelques mois, de son incapacité à libérer du temps pour trouver un compagnon. Ce groupe fait beaucoup de relations publiques, d’organisations d’événements et les heures de travail ne sont pas vraiment fixes. La direction a donc décidé d’offrir ces congés payés spéciaux à ses employés qui veulent s’absenter pour rencontrer un partenaire potentiel. L’entreprise assure que des études ont montré que les gens amoureux étaient plus apaisés, plus heureux et donc potentiellement plus productifs. L’entreprise espère donc aussi profiter de cette initiative.

Un test pendant six mois

Concrètement, le groupe va tester ces congés payés spéciaux pendant une durée de six mois, jusqu’à la fin décembre. Pour s’absenter pendant les heures de travail, il faudra prévenir son management une semaine à l’avance, pour qu’il ait le temps de s’organiser. Il n’est pas question de disparaître tous les jours pour aller marcher dans le parc avec un amoureux potentiel. Par contre, pour aider ses employés célibataires, Whiteline s’engage à leur payer des abonnements, pendant ces six mois, sur l’application de rencontre Tinder. Lorsque vous payez un abonnement sur cette application, vous avez plus d’opportunités de voir les personnes qui apprécient votre profil et vous pouvez également distribuer plus de likes, que dans la formule gratuite. Du coup, plein d’employés de Whiteline se sont inscrits sur Tinder cet été avec la bénédiction de leur patron.

C’est assez rare mais d’autres groupes asiatiques ont déjà proposé des solutions un peu similaires, notamment en Chine, qui est confrontée comme la Thaïlande, le Japon ou la Corée, à un effondrement des naissances. Des sociétés de la ville de Hangzhou ont commencé à offrir, depuis 2019, des congés payés pour trouver des partenaires. Mais là, c’était réservé à aux jeunes employées féminines célibataires de plus de 30 ans. Elles avaient le droit à une semaine supplémentaire au moment des vacances du Nouvel an chinois. En Chine, c’est le moment où tout le monde rentre chez soi, en province. L’idée était d’aider ces trentenaires à trouver un partenaire dans leur région d’origine.