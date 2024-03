Japon : à Tokyo, les plus belles toilettes publiques à la japonaise se visitent

Des agences de voyage japonaises proposent de plus en plus de visites originales. L'une d'elles propose de découvrir 17 WC publics du quartier de Shibuya, à Tokyo.

Si à Tokyo, vous avez trois heures de libre et 30 euros en poche, il ne faut pas rater cette visite exceptionnelle. À l'écart des restaurants de sushis et des studios de manga, depuis quelques semaines, une excurison fait fureur. C’est une visite des plus belles toilettes publiques de la ville. Les guides touristiques ont depuis longtemps remarqué la fascination des visiteurs étrangers pour cet aspect particulier de la culture japonaise.

C’est vrai que ces endroits sont une expérience en soi. Généralement très propres, on y trouve des sièges toujours chauffés. Il y a différentes fonctions très précises, avec des jets dont chacun peut déterminer l’intensité pour être certain que l’on repartira impeccable. Il y a même des boutons pour déclencher une petite musique douce qui permettra éventuellement de dissimuler des bruits désobligeants. Et dans la foulée de cette fascination, des agences proposent maintenant de visiter les 17 plus belles toilettes publiques du quartier de Shibuya, l’un des quartiers les plus animés du centre de la mégapole.

Des toilettes d'artistes

Ces toilettes font partie d’un grand projet de réhabilitation, porté notamment par la mairie qui veut changer l’image de ces toilettes publiques. Les organisateurs ont fait appel à certains des plus grands architectes du pays, pour repenser, redessiner ces toilettes placées dans les rues et dans les parcs. L’intérieur ou les fonctions restent assez classiques, mais les designs extérieurs sont très originaux.

Lors de la visite, le guide présente chaque concept. L'architecte Kengo Kuma, par exemple, a recouvert l'endroit de planches de bois de cèdre, pour qu’elles s’intégrent parfaitement au parc vert où elles sont installées : on en distingue à peine l’entrée. Tadao Ando a, lui, construit une structure très épurée, très fidèle à son style : cela fait fait penser à une soucoupe volante posée dans le parc. Celles qui suscitent le plus d’intérêt sont les toilettes de Shigeru Ban, qui a voulu jouer sur la pureté et la clarté. Quand elles sont vides, les parois de verre qui les entourent sont transparentes. Et dès que quelqu’un entre et active la serrure, les parois deviennent opaques.

Ces visites payantes de toilettes ont du succès, et ce n'est qu'un début, puisque les organisateurs misent sur une augmentation continue du nombre de touristes dans le pays. En 2023, 25 millions d’étrangers ont visité le Japon, qui n’avait pourtant réouvert complètement ses frontières qu’en avril. Et si vous n’avez pas la chance de venir à Tokyo, vous pouvez apercevoir certaines de ces toilettes dans le film de Wim Wenders, Perfect Days, qui est sorti en France en novembre 2023.