Japon : à Tokyo, "le café des commandes erronées" emploie des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer

Cet établissement est un peu particulier, chaque mois, l'équipe de serveurs est remplacée par des personnes souffrant d'une forme de démence. Le but est de soutenir ces malades le plus longtemps possible dans la vie active.

Ce petit café se trouve dans un quartier résidentiel de l’ouest de Tokyo. Il peut accueillir une douzaine de clients et le menu est assez simple. Il y a des cafés, du thé, quelques gâteaux et des plats du jour à dix euros, comme des currys de bœuf ou des sandwichs de poulet. La plupart du temps, c’est un établissement classique.

Mais chaque mois, selon un calendrier qui est annoncé à l’avance, l’équipe de serveurs est remplacée par des malades souffrant de différentes formes de démence. Ce sont souvent des personnes touchées par Alzheimer. Alors les clients sont prévenus. Ce jour-là les serveurs portent d’ailleurs des tabliers orange, c’est la couleur qui est utilisée au Japon pour toutes les communications sur cette maladie. Les clients s'asseyent de manière normale et font leur choix sur un menu classique.

Ensuite c’est un peu la surprise. Le serveur va peut-être oublier la commande en route vers les cuisines ou alors il va amener un cheesecake à la table qui avait demandé deux salades. Parfois des serveurs abandonnent le travail pour se diriger vers la porte et sortir. Mais ils sont rattrapés car ces serveurs un peu particuliers sont encadrés par des volontaires d’une association du quartier.

Quelque 6 millions de Japonais touchés par une forme de démence

L’idée de ce petit restaurant, qui se fait d’ailleurs appeler "le café des commandes erronées", c’est d’intégrer le plus longtemps possible à la vie active ces personnes souffrant d’alzheimer. Assez vite, dès que la maladie progresse beaucoup, les personnes touchées doivent souvent stopper leur activité professionnelle. C’est un drame personnel mais cela peut aussi faire empirer les symptômes de la maladie. Le patient devient inactif, il est souvent plus isolé et beaucoup moins stimulé intellectuellement. Le café et l’association veulent donc permettre aux malades de garder une activité, un rôle social, de se sentir utile, le plus longtemps possible. Tous les malades sont les bienvenus. Il y a une fiche à remplir sur le site internet du café. Soit par les patients, soit par leurs familles.

C'est un enjeu majeur au Japon. Du fait de l’allongement de la durée de vie, le pays recense maintenant six millions de personnes touchées par une forme plus ou moins grave de démence. Et le ministère de la Santé estime qu’en 2025, ce sont 7,3 millions de Japonais qui seront touchés. Comme le pays est en déclin démographique, il y a de moins de moins de gens pour s’occuper de ces malades. Il n’y a plus assez d’employés dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite ou dans les centres de soin. C’est pour cela qu’il y a de plus en plus d’initiatives privées, comme le café, pour essayer d’offrir une prise en charge un peu alternative pour ces malades.