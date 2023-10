Au Japon, les mangas menacés par une réforme fiscale ?

C'est en tous cas ce que dénoncent des mangakas, qui redoutent la disparition du métier d'assistants. C'est la culture populaire dans son ensemble qui est menacée, surenchérissent les artistes des secteurs de l'animation et du cinéma japonais.

Temps de lecture : 1 min

Ce 1ᵉʳ octobre marque un tournant pour les travailleurs indépendants et micro-entrepreneurs japonais, l’entrée en vigueur d’une réforme fiscale appelée "système invoice", censée résoudre un problème de fuite fiscale qui existe depuis de nombreuses années dans le pays. Mais pour les dessinateurs de mangas et leurs assistants, entre autres, cette date marque surtout le début d'un casse-tête fiscal.

"Le monde des mangakas est vraiment dans une situation difficile, explique une dessinatrice. On voudrait se concentrer sur nos œuvres et ne pas avoir à s'occuper de problèmes de taxes." Au Japon, les dessinateurs de mangas reçoivent de l'éditeur un petit forfait par page pour la publication en magazine et paient ainsi leurs assistants. Désormais, ils vont aussi devoir s'acquitter de la taxe sur la consommation et leurs assistants également.

"Le plus gros problème, c'est le risque que les assistants disparaissent." Une mangaka japonaise à franceinfo

"Leurs revenus sont déjà très faibles. Plus de la moitié gagnent moins de 18 000 euros par an. S'ils doivent payer la taxe sur la consommation et que leurs revenus s'amenuisent encore, pourquoi faire ce travail ?", interroge-t-elle.

Or, les assistants sont indispensables, insiste le mangaka, Nozomu Tamaki. "Si on ne dessine pas extrêmement bien, les mangas ne sont plus lus, donc on embauche pleins d'assistants mais presque 100% des revenus par page servent à les payer".

"Cela débouchera sur un mouvement de protestation"

Les mangakas, eux-mêmes, perçoivent ensuite des droits d'auteur sur les livres publiés avec lesquels ils se rémunèrent, mais ce n'est pas le cas des assistants. Ce nouveau dispositif fiscal affecte en outre presque tous les personnels des secteurs de l'animation et du cinéma. Ryūsuke Hamaguchi, un des plus grands réalisateurs japonais, s'inquiète également. "On rencontre beaucoup de difficultés, c'est certain. Les informations ne viennent pas correctement jusqu'à nous, ce qui fait qu'on a la sensation qu'on nous enlève nos moyens de subsistance. Et un jour, cela débouchera sur un mouvement de protestation quelconque".

Le gouvernement assure de son côté, qu'il tiendra compte des situations des différents secteurs d'activité, mais sans prévoir pour le moment de mesure spéciale pour les artistes. Selon ces derniers, l'avenir de la culture populaire japonaise est en danger.