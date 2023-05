Apple : l'entreprise va-t-elle dévoiler son tout premier casque de réalité virtuelle ?

La Silicon Valley est en émoi. Le 5 juin prochain, Apple a invité des journalistes spécialistes de la réalité virtuelle à sa conférence des développeurs. De là à imaginer que le géant va révéler un nouveau produit, il n’y a qu’un pas.

Apple n'a rien confirmé mais les fuites se multiplient depuis quelques jours dans la Silicon Valley sur une possible présentation le 5 juin, à son siège californien de Cupertino, d’un casque de réalité virtuelle. Le groupe a invité à sa WWDC, sa conférence des développeurs, des journalistes spécialisés, ce qui renforce la rumeur.

Il se raconte que ce casque, baptisé, selon certaines informations, le Reality Pro, va coûter cher. Très cher : 3 000 dollars. Dix fois plus que les casques populaires sur le marché actuellement. Mais The Guardian [article en anglais] rappelle qu'il y a 10 ans, on annonçait un prix très élevé pour le premier Ipad et qu'au final, ce n'était pas monté aussi haut.

Selon les rumeurs, le Reality Pro ressemblerait à une paire de lunettes de ski et la batterie se portera dans la poche pour alléger le casque, estimé entre 300 et 400 grammes, sans rogner sur la puissance. Il y aurait aussi un écran à l'extérieur pour montrer la réaction de l'utilisateur qui pourra se connecter et parler sur Facetime avec le casque. L'image aurait une résolution 4K. Le son serait compatible avec les AirPods Pro, déjà produits par Apple. Le Wall Street Journal [article en anglais et payant] croit savoir que les capacités du Reality Pro, comme son prix, sont très au-dessus de la concurrence.

Pas développé pour le grand public

Apple se lancerait sur ce marché parce que l'entreprise y croit visiblement. Elle travaillerait sur ce produit depuis 2016. Des médias américains parlent d'un milliard de dollars dépensés chaque année en recherche et développement. Apple n'est pas devenu une entreprise capitalisée à plus de 2 500 milliards de dollars à Wall Street seulement avec ses ordinateurs. Lecteurs de musique, téléphones, tablettes, montres, écouteurs… La firme de Cupertino gagne aussi énormément d'argent avec son App Store, ses services en musique. Elle a lancé une plateforme de streaming. Le casque serait une diversification supplémentaire, et un nouveau produit, plutôt que présenter l’IPhone numéro 58. Mais un ancien responsable du marketing de la société a confié à Bloomberg que le Reality Pro pourrait devenir l'un des plus grands fiascos de l'histoire de la technologie. Il faudra voir à qui s'adresse ce casque parce qu'avec ce prix, Apple ne vise clairement pas le grand public. Le géant prévoirait de vendre 300 000 exemplaires pour sa première année. Pour comparer, le Quest 2 de Meta en 2021, c'était neuf millions d'exemplaires vendus.

Que signifierait l'arrivée d'Apple pour la concurrence ? Apple a une réputation d'excellence et ne se contente généralement pas des miettes. Et par ailleurs, tout n'est pas parfait avec la réalité virtuelle. Elle rebute encore beaucoup de monde. Peut-être que la marque à la pomme va rendre l'expérience plus agréable. On utilise par exemple des manettes en plus du casque. Est-ce qu'Apple va mettre au point un dispositif qui permettrait de s'en passer en suivant simplement le mouvement des mains par exemple ? Est-ce que le groupe va associer ses autres appareils au casque et créer un écosystème qui faciliterait l'utilisation ? Samsung et Google prépareraient eux aussi un casque. Beaucoup de choses vont aussi dépendre des logiciels, de la même manière que les applications contribuent à faire des smartphones bien plus que des téléphones. Et la présence d'Apple sur le marché va peut-être justement pousser des développeurs à s'y intéresser.