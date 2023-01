Face au 8,5 millions de maisons vides au Japon, le gouvernement songe à durcir les règles pour les héritiers

Face au vieillissement de la population, les autorités estiment qu’à la fin de la décennie, quand beaucoup de "baby-boomers" approcheront les 80 ans, près d'une maison sur trois sera vide au Japon.

Comme de nombreux pays, le Japon se retrouve confronté à un grave problème de logements. Même si le pays perd de la population chaque année, les prix des habitations restent élevés pour les familles qui ont besoin d’un peu de place. Le marché immobilier est notamment déréglé par l'existence de millions de maisons qui restent vides, car les personnes qui en ont hérité ne veulent pas s’en occuper. Pour essayer de libérer ces logements, le gouvernement japonais réfléchit à une réforme de la fiscalité.

Le phénomène touche tout le pays, même la capitale. On peut se rendre compte de l'étendue du problème en se promenant dans les rues de Tokyo : certaines maisons sont vides depuis des années, la végétation a envahi le jardin, recouvert les murs, et même caché la porte d’entrée. Cela devient même dangereux : ces maisons à l’abandon, souvent en bois, dépérissent si personne ne s’en occupe. Plusieurs dizaines de milliers menacent d'ailleurs de s'effondrer dans la rue.

>> Immobilier : la hausse des taux d'intérêt "risque" de générer "une vraie crise du logement", selon la Fnaim

Dans ses statistiques officielles, le Japon recense plus de 8,5 millions de maisons vides, c’est 14% de tout le parc immobilier du pays. Les spécialistes du sujet expliquent que ce chiffre va encore bondir du fait du vieillissement accéléré de la population. Ils estiment qu’à la fin de la décennie, quand beaucoup de "baby-boomers" approcheront les 80 ans, près d'une maison sur trois sera vide au Japon.

Vers un rabais fiscal sous conditions

Si autant de logements restent vacants au Japon, c'est aussi parce que beaucoup de gens n’ont pas eu d’enfants et n’ont donc pas d’héritiers. Ils partent en maisons de retraite ou décèdent sans transférer leur propriété. La mairie tente ensuite pendant des années de retrouver un membre de la famille susceptible d’être intéressé par le bien. Bien souvent, elle ne trouve personne et lorsqu'elle y arrive, beaucoup d'héritiers ne veulent pas avoir à gérer la maison de leurs parents : la remise à neuf du bien représente d’énormes frais et il n’y a pas toujours la perspective d’aller y passer des week-ends ou des vacances. Les enfants abandonnent la maison, mais la déclarent aux impôts et bénéficient d’un rabais fiscal qui fait qu’ils n’ont aucun intérêt à faire quoi que ce soit.

Le gouvernement compte donc les pousser à s'occuper de ces biens. Une nouvelle loi propose de supprimer ces rabais fiscaux pour les maisons totalement abandonnées. La mesure permettrait de contraindre financièrement les héritiers à prendre une décision. Soit ils acceptent de réparer la maison, d’en faire quelque chose et de la remettre sur le marché - dans ce cas, ils seront aidés financièrement - ; soit ils décident qu’ils ne veulent pas y toucher et leur intérêt financier sera d’accepter une démolition afin de libérer le terrain pour construire un logement neuf. Potentiellement, ce sont des centaines de milliers de terrains qui pourraient être ainsi libérés.