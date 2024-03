États-Unis : des "mamans concierges" pour veiller sur les jeunes étudiants loin de leur famille

Après le concept des "parents hélicoptères", ces parents tellement préoccupés pour leurs enfants qu'ils ne sont jamais très loin, comme s'ils les survolaient en permanence, voici les "concierge moms". Aux États-Unis, l'entrée à l'université, comme la cérémonie de remise de diplôme au lycée, est un moment fort dans la vie d'un jeune Américain. C'est peut-être un peu moins formel en France où beaucoup d'étudiants reviennent chez leurs parents après une journée de cours. Dans un pays aussi immense que les États-Unis, leur université est parfois très loin de leur famille, même en avion.

Alors les "concierge moms" sont là pour remplacer les proches et rendre toutes sortes de services. Aller chercher l'adolescent à l'aéroport par exemple, l'aider à monter un meuble, lui ramener des médicaments ou à manger s'il est malade ou tout bêtement déposer un petit gâteau d'anniversaire s'il le fête seul, loin de chez lui. En général, ces concierges connaissent la ville où se situe le campus donc elles peuvent aussi conseiller des endroits où manger ou quels docteurs consulter. Par contre, elles ne sont pas là pour faire la lessive, la cuisine ou repasser.

MindyKNOWS, "Mindy sait" en français, a été lancée en 2019 dans le Missouri par une maman dont l'enfant a fini l'université : Mindy Horwitz. Elle voit son équipe et elle-même comme une extension de la famille pour les quelque 100 clients qu'elle compte pour l'instant. "Oui, dit-elle au Wall Street Journal, les étudiants pourraient payer un Uber ou DoorDash pour certains services, mais il n'y a pas de relation nouée avec un livreur alors qu'avec MindyKNOWS, une complicité peut se créer, ce qui rassure aussi les parents".

Quelque 49 dollars pour un mois, 450 pour une année

Le Covid a permis à Mindy d'élargir son activité à d'autres campus à travers les États-Unis puisque des parents ne pouvaient pas voyager du tout pour aider leur progéniture. Et puis parce qu'elle est locale, logistiquement elle aura moins de difficultés à résoudre certains problèmes qu'un étudiant qui découvre la région. Il faut compter 49 dollars pour un mois, 250 pour un trimestre, 450 pour l'année et 1 600 sur les quatre ans que dure le cursus universitaire en général.

À Boston, un autre service comparable, mais plus haut de gamme, facture 10 000 dollars pour toute l'année scolaire. À Tampa Bay en Floride, une concierge a demandé 45 dollars pour conduire une étudiante à l'aéroport et la déposer à la sécurité du terminal, photo à l'appui pour les parents. Mais plus que le prix, le problème soulevé concerne la pertinence du concept. L'entrée à l'université est une sorte de passage à l'âge adulte, où les adolescents apprennent, pour ceux qui ne le savent pas déjà, à vivre tout seuls et être indépendants. Est-ce qu'une "concierge mom" ne ralentit pas leur développement si elle gère trop de choses pour eux ?