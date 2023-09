Environnement : le Japon organise la première Coupe du monde de SpoGomi, le ramassage de déchets

En France, la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques occupent les esprits mais à Tokyo c’est une autre compétition sportive qui est attendue. Du 20 au 23 novembre 2023 la ville accueillera la première Coupe du monde de ramassage de déchets. Une équipe française sera présente.

Depuis des mois, le Japon se prépare pour accueillir des compétiteurs du monde entier. Les nippons veulent aussi être certain d’avoir la meilleure équipe, c’est leur pays qui est à l’origine de ce sport, dont le nom officiel, SpoGomi, est la contraction de "sport" et de "gomi" le déchet ou la poubelle en japonais.

Peu de détritus dans les rues

Les Japonais sont extrêmement méticuleux. Les grandes villes du pays sont très propres, il y a très peu de détritus par terre alors qu’il n’y a plus, depuis des années, de poubelles publiques dans les rues. Tout le monde est habitué à rapporter ses déchets à la maison et à les trier. Les japonais ont tous chez eux trois ou quatre poubelles différentes en fonction de la nature du déchet. Les entreprises, aussi, organisent chaque trimestre des sorties dans la rue pour que leurs employés passent quelques minutes à nettoyer le quartier. Ils expliquent que cela fait partie de leur responsabilité sociale. En voyant toutes ces activités liées au ramassage de déchets, des passionnés, souvent militants de la cause écologique, ont lancé officiellement en 2008 les compétitions de SpoGomi.

Une heure pour faire la différence

Le SpoGomi est un sport d’équipe à trois ou cinq joueurs dans chaque équipe. Il n’y a pas de problème de genre, filles et garçons sont mélangés, peu importe l'âge. Ensuite toutes les équipes se retrouvent dans un quartier déterminé par le jury. Ils n’ont le droit de ramasser les détritus au sol que dans les rues sélectionnées. Quand le coup d’envoi est donné, ils ont une heure pour récupérer, sans courir, un maximum de déchets et s’assurer que chaque détritus est bien trié. Les canettes avec les canettes, les déchets combustibles ensemble, le plastique recyclable à part, et ainsi de suite. Si c’est mal fait, il y a des points en moins. Au bout de 60 minutes, c’est le coup de sifflet final et on pèse les déchets. L’équipe qui en a ramassé le plus, en poids, et a réalisé un tri parfait, emporte la compétition.

À Tokyo, pour la Coupe du monde de novembre, il y aura des matchs de poules et ensuite des phases finales. La compétition accueillera des thaïlandais, des malaisiens, des américains ou encore des suédois, plus de vingt pays seront représentés. Et il y aura une équipe de France, elle a été sélectionnée début septembre lors d’une grande compétition à la Mée-sur-Seine, en Seine-et-Marne.