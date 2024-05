Du poulpe à la japonaise servi dans le stade de baseball de Los Angeles

Le "takoyaki" sera vendu dans un stand en particulier, celui de la chaîne japonaise Tsukiji Gindaco avec laquelle les Dodgers, l’équipe de baseball de Los Angeles qui rivalise en popularité avec les Lakers en basketball, viennent de signer un partenariat. Les fans japonais de baseball dévorent le "takoyaki" dans les stades depuis plus de quinze ans et dans la rue depuis plus longtemps encore. On peut le traduire par "pieuvre grillée et frite", en forme de boulettes préparées avec de la farine.

Il sera proposé en deux versions, l’originale et l’option aigre-douce, avec la possibilité d’acheter du saké pour accompagner la dégustation. Mais l’arrivée du snack au Dodger Stadium montre surtout à quel point le marché de Los Angeles intéresse les entreprises japonaises. Une dizaine d’entre elles sponsorisent les Dodgers en ce moment.

Le Japon un des rares pays à se passionner pour le baseball

Cet intérêt vient de Shohei Ohtani, un joueur de baseball et peut-être la plus grande star du sport que vous ne connaissez sûrement pas, le baseball n’intéresse pas grand monde en France. Même aux États-Unis, le passe-temps de l’Amérique, comme il est surnommé, perd petit à petit en popularité. Il n’en reste pas moins une attraction majeure, et Shohei Ohtani a signé fin 2023 le plus gros contrat de tous les temps, tous sports confondus : 700 millions de dollars sur dix ans.

Il est considéré comme le meilleur joueur du monde et de loin. Les Dodgers ont donc fait le nécessaire pour l’attirer à l’intersaison. Il a 29 ans, il est grand, il est beau, il est fort et c’est une star au Japon, un des rares pays de la planète à se passionner pour le baseball. Il est suivi par des dizaines de journalistes japonais aux États-Unis, envoyés spéciaux ou correspondants permanents. Il est aussi très mystérieux, pas très bavard, surtout qu’il ne parle quasiment jamais anglais en public. Il a d’ailleurs changé de traducteur en début d’année. Celui qui l’accompagnait depuis son arrivée aux États-Unis lui a volé des millions de dollars pour payer ses dettes de jeu, ce qui a créé un énorme scandale.

Campfire Milkshake, Cubano Gigante, Burgerpizza... à chaque stade sa spécialité

Les stades de baseball ont beaucoup à offrir en termes de snacks. D’ailleurs, beaucoup d'équipes font un point chaque année sur ce qui sera disponible dans leur stade pendant la saison. Et les menus vont bien au-delà des fameux "crackers jacks", les pop-corn mentionnés dans la chanson Take me out to the ball game un classique dans les stades.

Les White Socks à Chicago, par exemple, ont le Campfire Milkshake, soit un grand milk-shake au chocolat auquel s’ajoutent des biscuits, une barre chocolatée et des marshmallow. À New York, les Mets ont proposé du poulet frit dans un donut. Dans le stade des Marlins de Miami, ville avec une forte communauté cubaine, les audacieux ont pu essayer le Cubano Gigante, un sandwich à 50 dollars de 85 centimètres de long. Impressionnant mais moins inventif que le Slider Dog des Cleveland Guardians, un hotdog recouvert de fruit loops - des céréales - ou le Burgerpizza des Braves d’Atlanta, une combinaison comme son nom l’indique d’un hamburger et d’une pizza au pepperoni.