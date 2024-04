Corée du Sud : des primes et des congés spéciaux pour les salariés "non-mariés"

De plus en plus de Sud-Coréens pensent qu'il est injuste d'accorder plus d'aides financières ou de congés aux personnes mariées voulant construire une famille. Pour ne pas perdre d'employés, des entreprises distribuent des chèques pour célébrer les "non-mariages".

En Corée du Sud, de plus en plus de gens se révoltent contre les politiques familiales du gouvernement ou des entreprises. Alors, plusieurs sociétés coréennes viennent d'annoncer qu'elles allaient gommer les inégalités de traitement entre leurs employés mariés et ceux qui vivent seuls. Par exemple, Lush, une société qui a des magasins de produits cosmétiques et de soins, vient de lancer la prime pour les non-mariés. C'est une allocation de 500 000 wons, soit environ 350 euros, et c'est aussi un congé spécial de 10 jours de vacances pour célébrer votre non-mariage. Cela correspond exactement à ce que touchent actuellement les employés qui annoncent à l'entreprise qu'ils vont se marier.

Pour percevoir votre subvention de non-mariage, vous devez aller déclarer aux ressources humaines que vous avez décidé de ne jamais vous marier. Dans d'autres entreprises, il faut attendre quelques années avant de toucher ce chèque des non-mariés. Chez LG Uplus qui est l'un des grands opérateurs télécom du pays, vous ne pouvez demander votre subvention non-mariage qu'à partir de 43 ans. Mais le groupe promet d'abaisser cet âge limite progressivement du fait de l'explosion du célibat en Corée du Sud.

En Corée du Sud, 42 % des trentenaires ne sont pas mariés

La Corée du Sud, comme le Japon, reste une société très conservatrice. Dans une très grande majorité des cas, les gens qui sont en couple vont se marier assez rapidement, c'est la norme. Il y a beaucoup moins de concubinage qu'en Occident. Et il n'y a presque pas de naissances hors mariage. En Corée du Sud, seulement 2% des bébés naissent dans des couples non mariés. Et les employés qui demandent à toucher ces subventions de non-mariage sont, dans la plupart des cas, des gens qui vont vivre seuls une grande partie de leur vie. Actuellement, 42% des trentenaires ne sont pas mariés en Corée du Sud.

Ces primes pour les célibataires endurcis sont bien acceptées par les employés, mais elles font quand même débat dans la société. Car le pays dépense des fortunes en ce moment pour tenter d'inverser cette explosion du célibat. Comme il y a de moins en moins de mariages, il y a automatiquement moins de bébés. Le pays a le taux de fécondité le plus bas du monde. Il n'y a plus en moyenne que 0,78 enfant par femme en Corée. Et à ce rythme, la population de 51 millions d'habitants va être divisée par deux d'ici la fin du siècle.