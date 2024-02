Basket : un ballon indégonflable arrive sur le marché

Chaque année, la NBA organise son All-Star week-end, c'est-à-dire un rendez-vous un peu après la mi saison, pour célébrer le basketball. Les meilleurs joueurs s'affrontent dans un match le dimanche et le samedi, il y a une série d'épreuves dont la plus attendue est le concours de dunks (l'une des manières les plus spectaculaires de marquer un panier qui consiste à rentrer le ballon directement dans le panier en vous accrochant à l'arceau dans le même geste, à une ou à deux mains). Et l'an dernier, pour le All-Star Game de Salt Lake City, un joueur a utilisé pour la première fois un prototype de ballon sans air pour faire l'un de ses dunks.

Il n'a pas gagné le concours mais le ballon - noir - a fait parler et à l'occasion du All-Star Game de cette année, à Indianapolis, la marque Wilson a arrangé là-bas des démonstrations pour le grand public de ce qui n'est donc plus seulement un prototype mais un ballon vendu sur son site, le Airless Gen1, le sans air première génération.

Une sphère avec des trous

Grâce à l'impression 3D. Il a fallu beaucoup de travail, de recherches, de temps et de collaboration d'au moins cinq différentes sociétés spécialistes de la 3D pour le design et la production à la chaîne. Ce n'est donc pas un ballon fabriqué avec du cuir, comme ceux avec lesquels vous jouez le dimanche matin ou même que les professionnels utilisent les soirs de match, mais du matériau polymère imprimé en 3D avec ce qu'on appelle une structure lattice, c'est-à-dire un enchaînement de matériau et de vide.

D'ailleurs quand on dit qu'il n'y a pas d'air dans le ballon, ce n'est pas vrai. Le vide, c'est de l'air ici, mais il n'est pas contenu par le cuir d'un ballon traditionnel. La structure tient debout d'elle-même. Quand vous regardez le Airless Gen1, c'est une sphère avec des trous tout simplement. La couleur naturelle du polymère est blanche mais on trouve le ballon aussi en noir et en marron. Il rebondit comme un ballon normal avec le poids et la taille règlementaires. Même la sensation en main serait comparable.

Le produit est en édition limitée - environ 200, avec un identifiant - et surtout, il coûte 2500 dollars. Autre problème : on ne sait pas comment le ballon réagira sur la durée, par rapport à un ballon normal. La seule façon, c'est de le savoir, c'est de jouer avec, encore et encore. Mais bon, le grand public n'est pas vraiment la cible. Wilson explique que son produit intéressera plutôt les fans de technologie ou ceux de basketball, des collectionneurs qui auront un objet rare à ajouter au maillot dédicacé de leur joueur préféré, du billet pour un match mémorable ou d'un ballon Spalding, la marque partenaire de la NBA pendant quatre décennies et remplacée récemment par Wilson au prix de 25 à 35 millions de dollars par saison.