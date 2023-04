Aux Etats-Unis, la "guerre" fait rage entre joueurs de tennis et pratiquants du pickleball

Ce sport de raquette, mélange de tennis, de badminton et de tennis de table, a vu sa popularité monter en flèche depuis la crise du Covid. Mais cela ne plait pas à tout le monde.

C'est une discipline encore peu connue en France, mais qui a de plus en plus d'adeptes outre Atlantique. Le pickleball - aussi appelé tennis léger - est souvent présenté comme un mélange entre le tennis, par ses mouvements et le filet assez bas, le badminton, pour les dimensions du terrain, et le tennis de table pour la raquette rigide. Le but, en simple ou en double, est comme pour ces sports plus connus de se renvoyer la balle, faite en plastique troué.

Les fans de pickleballles, les "picklers", vous diront que c’est beaucoup plus accessible et moins élitiste que le tennis. Ses détracteurs que c’est juste du tennis pour les nuls. Quoiqu’il en soit, la discipline, qui existe depuis les années 60, a connu un boom récent. Les Etats-Unis comptent 10 000 sites enregistrés dans tout le pays, dont un millier ouverts uniquement l’an dernier. The Economist présente le pickleball comme le sport à la plus forte croissante outre-Atlantique.

D'où vient ce récent engouement ? Le Covid-19 a sans doute bien aidé à populariser le pickleball, un sport d’extérieur, facile d’accès. Il suffisait alors d’un morceau de craie pour tracer des lignes, d’une allée de garage et d’un filet improvisé. Les réseaux sociaux ont ensuite pris le relais puis certaines figures médiatiques - l’animatrice télé Ellen DeGeneres avait ainsi affirmé être fan de pickleball en 2020. Rapidement, des investisseurs ont senti le filon. Le sport s’est structuré, professionnalisé en un temps record. Si bien que certaines superstars, comme le basketteur Lebron James, ont investi dans des équipes pro.

Vandalisme et voisins énervés

L’été dernier, le New York Times allait jusqu’à se demander si le pickleball ne pouvait pas "sauver l’Amérique". Ce n’est visiblement pas l’avis des joueurs de tennis. Les médias regorgent d’histoires plus ou moins cocasses aux quatre coins du pays. À Exeter, dans le New Hampshire, la tentative des "picklers" de transformer des courts de tennis à leur avantage a ainsi donné lieu à ce que la presse amusée a qualifié de "grande guerre".

I say if pickleball is that popular let them build their own courts:) https://t.co/WA1BBQaoWw — Martina Navratilova (@Martina) May 10, 2022

L’ancienne gloire, du tennis, Martina Navratilova, a même réagi et affirmé que si le pickleball était "si populaire" ses pratiquants "n’avaient qu’à construire leurs propres cours". Il y a également eu des cas de vandalisme et beaucoup de voisins énervés. À Denver, certains terrains ont dû être fermés parce que la balle faisait trop de bruit sur les raquettes rigides. Bref, le tennis a de la marge, mais le pickleball est parti à l’assaut de l’Amérique.