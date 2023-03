Le joueur français de 20 ans raconte à franceinfo comment il a été approché via les réseaux sociaux pour perdre un match contre de l'argent. Un fléau qui touche surtout les tournois de 2e et 3e division.

Il est surnommé "Le Maestro". Un homme soupçonné d’être à la tête d’un des plus grands réseaux de manipulation de matches truqués dans le tennis est jugé vendredi 17 mars en Belgique. L'affaire concerne 28 prévenus et 181 joueurs provenant de nombreux pays. La corruption dans le tennis est un véritable fléau et sévit essentiellement dans les tournois "Challengers" ou "Futures", la 2e et 3e division du circuit professionnel.

>> Roland-Garros en plein chantier, en vue des épreuves olympiques de tennis

Les joueurs corrompus sont des sans-grades, souvent anonymes et classé au-delà de la 200e place mondiale. Des sportifs qui ont beaucoup de mal à vivre de leur métier. Certains d’entre eux participent en ce moment au tournoi "Futures" de Poitiers. Certains ont le courage de briser la loi du silence, à l'image d'Axel Garcian. Le tennisman toulousain de 20 ans, professionnel depuis 2020 et classé 821e mondial a été victime d’une tentative de corruption il y a deux ans dans un tournoi à Monastir en Tunisie.

franceinfo : Vous-a-t-on déjà proposé de l'argent pour truquer un match ?

Axel Garcian : J'ai déjà été abordé pour perdre un match via les réseaux sociaux. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais directement vu avec l'arbitre du tournoi. Je lui avais montré le message et il avait fait un retour à l'ITF (Fédération internationale de tennis). Depuis, non, je n'ai jamais été recontacté pour perdre un match ou "trafiquer un match". Après, c'est plus des messages d'insultes qu'on reçoit, des messages de parieurs qu'on reçoit plutôt que des messages pour justement trafiquer les matchs.

On vous proposait combien pour perdre le match ?

C'était il y a deux ou trois ans, mais c'est une histoire de 20 000 euros quand même. C'était quand même très, très conséquent. Mais c'est vrai que quand j'y pense, 20 000 euros, c'est un truc de dingue pour perdre des matches, c'est un truc de fou.

20 000 euros, c'est une bouffée d'oxygène incroyable. Vous ne vous êtes pas posé la question à un moment ?

Non, parce que c'est contre mes principes. Mais c'est vrai que c'est très tentant et je pense que la plupart des mecs qui trafiquent les matches, ils le font justement pour poursuivre leur carrière et leurs rêves, et pas pour forcément faire de l'argent dessus.

"Le trafic des matches, je le comprends dans le sens où tous les joueurs ont des loyers à payer, ont une vie à mener et que c'est très dur. Mais pour ma part, je ne le tolère pas et je n'accepterai jamais ça. Donc je comprends, mais je ne tolère pas ça." Axel Garcian à franceinfo

Vous dites avoir ensuite reçu des insultes sur votre téléphone portable...

Ce sont souvent des insultes sur ma famille ou sur moi en fonction du score qui évolue. Souvent, ils insultent ma famille, moi, ma mère. C'est des "Vas niquer ta mère", des "fils de pute". Et des menaces, comme "On va te retrouver, on va te tuer". Je peux comprendre que ça touche de recevoir tout le temps des messages d'insultes ou de menaces. Mais des trucs comme ça, ça me touche zéro. C'est vrai que des personnes très sensibles qui voient ça après une défaite, ça peut rentrer dans la tête.

Quand vous gagnez un match, que vous voyez en face votre adversaire qui semble balancer ou qui ne joue pas à son niveau, vous vous dites des fois :"Il est en train de balancer, il a été corrompu"?

C'est vrai que, des fois, avec toutes les histoires qui ressortent, le moindre mec qui balance, on a l'impression qu'il a parié. C'est très subjectif et c'est très troublant. Parce que le moindre truc, on a l'impression maintenant, qu'avec toutes les histoires qu'il y a, qu'il a parié et c'est vrai qu'il y a des doutes sur tout maintenant.

Comment mettre fin à ce fléau ?

La répartition des gains dans ces tournois ITF est un grand problème dans le sens où des joueurs comme nous nous ne percevons rien. Mais je pense que beaucoup de joueurs, en tout cas, parient sur des matches ou trafiquent des matches parce que justement, ils ont le couteau sous la gorge financièrement. Mais je suis sûr que si le "price money" de nos tournois était plus haut, si les joueurs avaient une meilleure qualité de vie et pouvaient vivre de leur passion, même à notre niveau, je suis sûr que beaucoup d'entre nous, beaucoup de joueurs ne trafiqueraient plus de matchs. Parce que pour moi, beaucoup de personnes trafiquent ces matches justement pour vivre et pour vivre de leur passion.