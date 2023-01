Au Japon, Tokyo va lancer son premier championnat pour les joueurs âgés de plus de 80 ans

L'association de football de la capitalie nipponne vient d’annoncer qu’elle allait bientôt lancer son premier championnat pour les joueurs âgés de plus de 80 ans. Et c'est très sérieux.

La réforme des retraites ? Ces joueurs japonais ne connaissent pas. D'ailleurs, plusieurs équipes sont déjà prêtes. Une nouvelle ligue de football va naître dans les prochaines semaines à Tokyo, au Japon et elle est réservée aux seniors uniquement. La fédération explique en effet qu’il y a une forte demande parmi les footballeurs qui participaient déjà aux matchs de la division réservée... aux plus de 70 ans. Dans le pays, plusieurs sports sont obligés de répondre ainsi au vieillissement accéléré de la population.

>> Coupe du monde 2022 : le Japon crée la sensation en battant l'Espagne et termine premier de son groupe

Mais, même à 80 ans, on n’est pas là pour rigoler ou s’amuser à pousser le ballon au parc. C’est du sérieux. Les entraînements de la ligue de football des plus de 80 ans ont commencé en octobre dernier sur l’un des grands stades de Tokyo. Les premiers matchs de cette nouvelle division pour anciens vont avoir lieu au printemps.

On sait ainsi qu’il y aura au moins trois équipes pour commencer : ce sont 73 personnes qui sont déjà inscrites - si l'on compte joueurs et remplaçants. Et pas des moindres : on peut déjà voir en short des "jeunes" de 82 ans, notamment Mutsuhiko Nomura, l’un des grands joueurs du championnat japonais dans les années 60, mais aussi des "vétérans" de 92 ans, comme un ancien champion automobile. En réalité, un grand nombre de ces joueurs participait déjà aux autres championnats pour vétérans lancés dans le pays.

Les plus jeunes veillent sur les anciens

Beaucoup de fédérations sportives japonaises ont des ligues pour des joueurs du 3ème ou même du 4e âge. Ainsi, la Fédération de football senior de Tokyo a commencé, il y a vingt ans, a créé des ligues pour ses anciens. En 2002, elle avait lancé la division des plus de 50 ans. En 2008, c’était la ligue des plus de 60 ans et, depuis 2018, on peut suivre les matchs de la division des plus de 70 ans où évoluent quand même une quinzaine d’équipes.

Ces fédérations s’adaptent en réalité à l’évolution de la pratique du sport dans le pays : le Japon vieillit très rapidement. Il fait de moins en moins de bébés et sa population vit de plus en plus longtemps en très bonne santé. Il y a maintenant 12 millions d’habitants de plus de 80 ans dans le pays. Et beaucoup sont très sportifs. L’an dernier, une grande enquête sociologique avait montré que plus de 61% des septuagénaires japonais faisaient du sport au moins deux fois par semaine. Et les fédérations essayent de capter ces sportifs : il y a, par exemple, déjà un championnat de baseball des plus de 70 ans, qui utilise une balle en caoutchouc, plutôt que la balle traditionnelle plus dure en liège.

Et rien n'est laissé au hasard : les fédérations ont pris des précautions spéciales pour surveiller la santé de leurs champions âgés. En dehors de la visite médicale nécessaire avant de se lancer dans le championnat, dans les cas de la nouvelle ligue des plus de 80 ans, l’Association de Football de Tokyo dit que les joueurs de la ligue des septuagénaires devront eux-mêmes surveiller qu’il n’y a pas de problème de santé chez leurs aînés. Une vingtaine d’entre eux ont d'ailleurs reçu une formation spéciale pour apprendre à se servir d’un défibrillateur cardiaque. On ne sait jamais.