Au Japon, des espaces dédiés aux chiens dans les entreprises pour faire oublier le télétravail aux salariés

Comment faire revenir vos employés au bureau après les avoir encouragé à travailler depuis chez eux pendant deux ans ? C’est la question que se pose notamment les grandes entreprises japonaises qui n’avaient pas, avant la pandémie de Covid-19, cette culture du télétravail. Ainsi, depuis cet été, le groupe Fujitsu tente d’attirer ses employés en leur proposant de venir travailler avec leur chien.

>> Si vous voulez venir avec votre chien au bureau, c'est le jour ou jamais

Le troisième fournisseur mondial de services informatiques a donc aménagé dans l'un de ses immeubles de bureaux un espace dédié. On y trouve une salle assez ouverte, délimitée par une vitre, mais sans porte. A l’intérieur, il y a une grande table de bureau classique où peuvent s’installer trois personnes avec leur ordinateur, avec la grande différence, que dans l’un des coins de la pièce, il y a une sorte de petit parc avec des jouets, des croquettes et des gamelles... Et c’est là que le chien peut rester pendant votre journée de travail. Reste que c’est plus fait pour un caniche que pour un Saint-Bernard. D'ailleurs, même la moquette du bureau a été changée pour installer un revêtement spécial. On ne sait jamais.

Tous les employés ne peuvent pas venir tous les jours avec leur animal de compagnie : il faut s’inscrire sur un planning. Et à l’entrée du bureau, il y a un mur d’affiches avec les membres du personnel qui participent à l’expérience et une petite présentation de leur chien, son nom, son âge et sa race.

Plus de présentiel, moins de visio

Les ressources humaines du groupe expliquent que cette initiative peut encourager les employés à revenir au bureau. Fujitsu indique ainsi qu’une partie de ses équipes va pouvoir continuer le télétravail, mais le groupe voudrait surtout que les employés de certains départements se retrouvent plus souvent en présentiel pour échanger plus directement, après deux ans de réunions en visio.

Car, s'il n’y a jamais eu de quarantaine décrétée par l’Etat au Japon, les grandes entreprises ont pousser une partie de leurs équipes à travailler depuis leurs domiciles pour réduire les flux dans les transports, et donc les risques de contamination au Covid. Maintenant, l’enjeu est de trouver un équilibre entre bureau et télétravail. Et d’autres entreprises réfléchissent aussi à cette stratégie animalière face aux demandes de plus en plus nombreuses aux Etats-Unis, au Canada et même en France.