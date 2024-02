Application de rencontre : une plateforme trie ses utilisateurs en fonction de leur capacité à rembourser emprunts et crédits

Score, une nouvelle application de rencontre lancée pour la Saint-Valentin 2024, propose une alternative gratuite à la version premium américaine de Tinder. Celle-ci est accessible, aux États-Unis, en payant 499 dollars par mois, ce qui exclut forcément une partie de ses utilisateurs. Score, elle se base sur la capacité des inscirts à payer leurs dettes.

Ce concept concerne chaque Américain, qui est noté sur sa capacité à rembourser ses emprunts et ses crédits en temps et en heure. Les institutions financières, mais pas seulement, s'appuient en partie sur ce "score" pour déterminer un taux d'intérêt. Il existe des techniques pour faire monter ce score, mais elles se résument à peu près toutes à la même chose, à savoir payer ce que l'on doit.

Consulter, trop régulièrement son score sur les sites qui le permettent peut d'ailleurs le réduire. Cela peut paraître infantilisant ou scandaleux, mais ce système existe et aucun adulte américain n'échappe à cette réalité. L'Américain moyen a un "credit score" de 716. Le score parfait étant de 850. Pour être admis sur l'application, il faut un minimum de 675, et si la personne n'est pas acceptée, elle reçoit des conseils sur la manière d'améliorer son score.

Faire le tri des profils

Une fois qu'un utilisateur a été accepté, son résultat ne compte plus réellement, puisqu'il n'apparaît pas sur le profil. Le message étant passé puisque si on est sur l'application, cela signifie qu'on a un certain sens des responsabilités sur le plan financier. Statistiquement, les personnes avec un bon "credit score" seraient plus intéressées par des relations longue durée.

Pour le reste, l'application fonctionne comme les autres sites de rencontres, les utilisateurs balayent les profils vers la gauche ou vers la droite selon ses goûts. Les créateurs de cette application, Neon Money Club, une firme de la FinTech, la tech financière, estiment que trop souvent, les questions d'argent passent au second plan lors d'une rencontre. Or, les problèmes financiers figureraient parmi les principales raisons d'une séparation et un quart des couples considère l'argent comme un problème central dans une relation.

En revanche, cette application ne va pas durer, elle disparaîtra du marché au mois de mai 2024. Neon Money Club appelle ça une "pop-up experience", de la même manière que ces boutiques éphémères qui surgissent de temps en temps. L'application sert surtout de pub pour cette entreprise lancée en 2021, qui a levé 150 millions de dollars et noué un partenariat avec American Express, pour sa carte de crédit appelée "Cream Card".

Dans un monde de la FinTech, qui manque de diversité, il est à signaler que les fondateurs du Neon Money Club sont noirs. Or, leur application a justement été critiquée parce qu'elle risque d'exclure des Américains noirs et hispaniques, qui ont plus de chance que les autres d'avoir un "credit score" inférieur à 640.