Climat : "La bande dessinée était pour moi le meilleur moyen de transmettre", explique Christophe Blain, dessinateur de la BD “Le Monde sans fin”

La bande dessinée de Christophe Blain, dont il est le co-auteur avec Jean-Marc Jancovici, "Le monde sans fin" est l'ouvrage le plus vendu en 2022. La BD est consacrée à la crise climatique. Un support, selon le dessinateur sur franceinfo ce jeudi 29 décembre, qui permet "de transmettre" facilement.

"La bande dessinée était pour moi le meilleur moyen de transmettre", explique Christophe Blain, dessinateur et co-auteur avec Jean-Marc Jancovici de la BD "Le Monde sans fin" (Dargaud), livre le plus vendu en 2022. Ce roman graphique évoque la dépendance aux énergies fossiles et les changements climatiques.

>> La BD "Le monde sans fin" a été le livre le plus vendu de l'année 2022 en France

Le sujet n'est pas forcément simple à appréhender, d'où l'intérêt de le transposer dans une BD, car "c'est quelque chose qu'on peut lire au rythme que l'on souhaite", précise le dessinateur. Le succès du roman graphique montre selon Christophe Blain que "ce médium est probablement très efficace, très agréable et donne envie de comprendre et d'agir".

Matérialiser les enjeux climatiques

Pour aborder des sujets aussi complexes, Christophe Blain a choisi de travailler avec un spécialiste pour mieux "incarner" l'histoire : "Il faut que l'histoire devienne fluide pour que les lecteurs et lectrices puissent suivre et s'identifier", explique-t-il. Un choix d'autant plus important que les informations à propos des enjeux climatiques peuvent être "anxiogènes", "abstraites", "difficiles à comprendre". "Il faut absolument les matérialiser, les incarner pour qu'elles soient accessibles et qu'elles deviennent intéressantes", poursuit le dessinateur.

Pour Christophe Blain, travailler sur ce sujet est un moyen de lutter contre sa propre éco-anxiété et ses propres interrogations : "Je continue à être concentré sur ce sujet, pour comprendre comment mettre en place une résilience" face à ces enjeux climatiques.