C'est mon week-end. Confinement : et si vous dessiniez ?

Dessiner, une activité relaxante à partager en famille pendant les week-ends "confinés". (PIXABAY)

"Maman, qu’est-ce que ça te fait de dessiner avec moi ?" demande Elisa à sa maman, parisienne de 6 ans et demi. "J’adore ça ! lui répond Caroline. Parce que d’une part je te transmets ma passion, et d'autre part, je t’éveille à un art. Et puis c’est une activité qu’on peut partager toutes les deux sans énervement, sans cri, c’est un moment paisible."

Et Elisa d'ajouter : "En plus, on passe un moment d’amour toutes les deux, on est tranquilles."

Caroline et sa fille Elisa dessinent ensemble pendant les week-ends "reconfinés". (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Elisa partage ses crayons de couleurs et s’emmêle joyeusement les pinceaux le week-end avec sa maman. "Ça fait du bien, ça me détend", confie l'écolière. Et nul besoin d’acheter du matériel professionnel. "Le stylo Bic c’est génial, commente Caroline. Parce qu’il y a une finesse du trait, on dessine très bien avec. Et sinon, au crayon à papier, c’est parfait. Il y a les pastels, les pastels secs ou gras, ça ne coûte pas très cher."

Mère et fille ont encadré leurs plus beaux dessins pour décorer les chambres et le salon.

"J’ai fait un joli perroquet, là j’ai essayé de faire un ornithorynque avec des algues qu’il va manger, une petite chouette, et là, c’est une orque", précise fièrement Elisa qui a réalisé sa version du portrait de Madame Jules Guillemet d'Edouard Manet. "Je l’ai peint avec du café, on trempe le pinceau dans une tasse de café, ça fait un effet vieux, âgé."

Elisa 6 ans et demi peint ses dessins avec du café. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Vous pouvez aussi peindre vos créations avec du jus de betterave et de curcuma. De quoi faire sa petite cuisine ! Et justement, tenir un carnet de voyage sur sa maison, c’est l’idée originale suggérée par la peintre-illustratrice, Aurélie Pédrajas, qui donne des cours particuliers via l'appli Zoom. "

Aujourd’hui, on ne peut plus trop voyager, ni aller très loin, ni rester dehors flâner, donc pourquoi pas réexplorer sa maison, regarder ce qu’il y a autour de soi, suggère l'artiste. Un jour on dessine les plantes de la maison, un autre la scène du goûter, pour réinventer son quotidien. On peut aussi s'amuser à faire des portraits de famille ou celui de nos animaux, en se donnant chaque jour un petit thème."

Débutant ou plus avancé, le principal c’est de lâcher prise et de dessiner spontanément comme le font les enfants. Aurélie Pédrajas a une astuce pour ça : "Se lancer des petits défis comme dessiner avec la main gauche si on est droitier (et inversement) ou les yeux fermés, ça oblige à ne pas attendre un résultat parfait et de simplement prendre du plaisir et s’amuser."

Réaliser un cadavre exquis à plusieurs en dessinant un personnage de la tête au pied, c’est aussi très ludique. Ça donne souvent de jolis monstres ! Si vous cherchez des thèmes d’inspiration sur l’art, la nature ou la gastronomie, rendez-vous sur le site "Les Croqueuses de Paris".

Apprendre à dessiner pas à pas avec des tutos vidéos. (PIXABAY)

Pour apprendre des techniques de base ou se perfectionner, petits et grands peuvent prendre un cours de dessin sur Internet avec des tutoriels, notamment pour réaliser des mangas. Ceux de Tutodraw et Dessindigo sont accessibles.

Et si, comme le narrateur du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry, "vous n'avez rien appris à dessiner, sauf les boas fermés et les boas ouverts", il existe des stages à suivre en ligne avec l’avantage de pouvoir interagir avec le prof. On vous recommande celui des "Tribulations de Marie" qui propose un stage gratuit d’aquarelle sur le thème de Noël.

Côté livre, on mise sur Vous savez dessiner ! de Léo Trabuchet. Pour apprivoiser l’espace et la perspective progressivement à l’aide de 50 exercices. Et on crayonne en écoutant le podcast du blog "Le Carnet Digital" qui donne aussi plein de conseils pour améliorer son dessin.

"Dessiner me donne des émotions de joie et de beauté, conclut Elisa. Ma recette? Me laisser aller."

Et avec la 16e édition de "La Nuit européenne des musées" organisée samedi 14 novembre, en version numérique, vous allez profiter d’une kyrielle de beaux dessins.