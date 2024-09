Une nouvelle génération de serviettes hygiéniques et de cups en préparation

Des chercheurs préparent une nouvelle génération de serviettes hygiéniques et de cups, plus efficaces et plus confortables. Contrairement à la génération actuelle, elle ne se contentera pas d’absorber ou de recueillir le sang. Elle va le solidifier.

La poudre, développée par une équipe de chercheurs et de chercheuses de l’institut Viginia Tec aux États-Unis, va transformer le sang en une sorte de gel. Ce qui va permettre d’éviter les fuites et surtout, d’éliminer les désagréables sensations d’humidité.

Ils l’ont également testée dans une coupe menstruelle avec un coton absorbant. Et ils ont été surpris par la quantité de liquide qui pouvait être emmagasinée de cette manière, sous forme solide.

Cette technique évoquée mercredi 4 septembre pourrait améliorer l’efficacité des protections hygiéniques actuelles. On rappelle que leur principe n’a quasiment pas changé depuis l’Antiquité. Les matériaux et les formes ont évolué. On a ajouté des petites ailettes, des adhésifs, des pressions… Mais le principe de base est resté le même. Là, on va plus loin que l’absorption : en transformant le sang en solide.

S'assurer que l'innovation n'est pas toxique

On se souvient des polémiques, autour de certaines protections jetables, et de leurs composants réputés toxiques. Les chercheurs assurent avoir fait uniquement appel à des produits naturels. Notamment à un composant que l’on retrouve dans les algues et qui sert à la fabrication des pansements. Donc tout serait entièrement biodégradable.

Il faut aussi préciser que leur produit n’a pas uniquement vocation à être utilisé dans des protections jetables. Il pourrait aussi doper l’efficacité des serviettes lavables et des culottes menstruelles. Quand on a un flux de règles important, il suffirait d’imbiber la partie absorbante de sa protection avec leur produit pour éviter l’humidité, par exemple.

Mais sa mise en disponibilité n'est pas pour tout de suite. L’innovation sort tout juste du laboratoire. Les détails ont été publiés dans la revue scientifique Matter. Mais l’équipe doit encore démontrer qu’il n’y a effectivement aucun risque sanitaire avant toute industrialisation. En tout cas, c’est plutôt rassurant de voir, enfin, de l’innovation dans le confort des protections menstruelles. On espère en voir d’autres, maintenant que la plupart des tabous sont levés.