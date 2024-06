Un service de taxis autonomes 100% européen baptisé Verne arrive bientôt en Europe

Après Google dont les robot-taxis sont désormais ouverts à tous à San Francisco, un service équivalent pourrait bientôt voir le jour en Europe. Un service de taxis autonomes, 100% européen, baptisé Verne, en hommage à Jules Verne, a été annoncé mercredi 26 juin par le Croate Rimac. Jusqu’ici, il était surtout connu pour ses supercars électriques et récemment pour la prise de contrôle de Bugatti. Et depuis 2017, il travaille également sur des robot-taxis : des voitures 100% autonomes, sans volant, sans pédales, sans levier de vitesses. Désormais, il se dit prêt à lancer un service de taxis autonomes à Zagreb, la capitale croate, dès 2026. Ensuite, le service sera progressivement étendu à d’autres pays. La société aurait déjà signé des accords avec 11 villes européennes et serait en négociation avec 30 autres. Mais comme il ne veut pas dire lesquelles, on ne sait pas s’il y en a en France.

Ces robot-taxis ressembleront à une citadine du gabarit d’une Clio ou d’une 207, avec un immense pare-brise qui plonge jusqu’au pare-chocs avant. Contrairement à ce qu’ont fait Google ou General Motors, la voiture a été conçue dès le départ pour être autonome. Ils ne sont pas partis d’un modèle existant pour le modifier. Du coup, le véhicule n’a pas de tableau de bord, pas d’essuie-glaces, ni de rétroviseurs. Non seulement parce que c’est inutile, mais aussi parce que cela permet de gagner en aérodynamisme. Enfin, à l’intérieur, comme il y a seulement deux immenses fauteuils, cela laisse beaucoup d’espace pour les jambes et les bagages.

Le petit Européen fera-t-il mieux que les géants Américains ?

On se souvient qu’Uber a arrêté tous ses développements après l’accident mortel de 2018. L’année dernière, c’est Cruise, filiale de General Motors, qui s’est vu retirer sa licence après une série d’accidents. Même Google est sous surveillance depuis qu’on a retrouvé ses voitures du mauvais côté de la chaussée.

Cela va faire dix ans que l’on nous promet des voitures 100% autonomes. À chaque fois, elles devaient arriver dans les deux ans. Mais la technologie est très difficile à fiabiliser. C’est encore pire sur un taxi, puisque le moindre faux pas serait tout simplement impardonnable.