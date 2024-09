Téléphonie : que va changer la 5G+ annoncée par Free et Orange ?

On est à peine passé à la 5G que Free et Orange annoncent des offres 5G+. Cela ne va pas changer grand-chose pour le commun des mortels, que ce soit pour la vitesse ou la couverture de territoire. Mais quelques améliorations sont tout de même à noter.

Avec la 5G+, les téléchargements seront encore plus rapides. Mais ils l'étaient déjà avec la 5G classique et même avec la 4G. Le vrai problème que rencontrent les consommateurs aujourd'hui, ce n’est pas la vitesse, c’est la couverture. Or, sur ce terrain, la 5G+ n’apportera rien.

Elle promet toutefois une connexion plus rapide pour établir un appel, ainsi qu’une meilleure qualité sonore. C'est une bonne chose, mais cela change particulièrement la donne puisque seulement une poignée de téléphones sont compatibles. Des modèles très haut de gamme, en plus...

Intérêt pour les grosses structures

L’intérêt de cette 5G+ concerne surtout les entreprises et les professionnels. Comme le réseau est vraiment plus rapide et beaucoup plus stable, il permet de connecter des équipements sans fil, avec les mêmes performances que sur la fibre, qui est une connexion filaire. Cela va donc autoriser les applications les plus critiques à basculer sans fil, comme une opération en télémédecine, par exemple.

Il faut comprendre que la 5G actuelle a toujours été une étape intermédiaire. Les antennes sont passées en 5G, mais le réseau, lui, s’appuyait toujours sur l’infrastructure 4G. Le temps de concevoir un réseau optimisé en 5G de bout en bout. C'est aujourd’hui fait, et c’est ce que l’on appelle la "vraie 5G" ou la 5G+. Free et Orange sont les premiers à basculer. SFR et Bouygues devraient leur emboîter le pas dans les mois qui viennent.

Des box 5G+ en alternative à la fibre

La principale nouveauté, c’est que les opérateurs vont désormais proposer des box 5G+ comme alternative à la fibre. Aujourd’hui, il existe déjà des box 4G ou 5G. Mais elles servent surtout dans les zones où l’on n’a accès qu’aux tout petits débits de l’ADSL, ou comme box de secours, quand la principale est en panne.

Avec la 5G+, ces box auront les mêmes performances que les box fibre, ce qui donnera plus de choix aux consommateurs. La box 5G+ ayant l’avantage de ne pas vous obliger à creuser des trous ou à tirer des câbles dans toute la maison.