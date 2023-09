"Starfield" : l'ambitieux jeu vidéo d'exploration spatiale donne une liberté totale et inédite aux gamers

Le jeu vidéo permet de visiter plus d'un millier de planètes ou de se perdre dans une galaxie. Ce gigantisme représente le tendance du moment dans cette industrie.

"Starfield" développé et édité par Bethesda Softworks, l'un des jeux vidéo les plus attendus, sort mercredi 6 septembre. Si ce jeu d'exploration spatiale fait autant de bruit, c'est parce que c'est probablement l'un des jeux les plus ambitieux, les plus vastes jamais créés. On peut explorer plus d'un millier de planètes. Le moindre point lumineux que vous voyez dans le ciel peut être visité. Certaines villes ont une taille d'un niveau inédit de détails. Il est possible de dialoguer avec des personnages secondaires, les suivre dans leur quotidien. Tout est proprement gigantesque, vertigineux.

Un temps quasi infini

Le jeu donne en plus une liberté totale. Les gamers ne sont pas guidés dans une quête prédéfinie. Rien n'empêche, par exemple, de se perdre dans la galaxie. Le tout dans une personnalisation à outrance, tant dans la création du personnage que des vaisseaux spatiaux. Chacun peut vraiment vivre sa propre aventure. On peut du coup passer un temps quasi infini sur ce jeu, ce qui représente une nouveauté. Avant, les jeux les plus importants avaient une durée de vie de 15 à 20 heures. Mais pour "Starfield", on annonce qu'après 150 heures, donc plusieurs mois à jouer deux heures par jour, les gamers auront à peine effleuré la surface.

Lancer des jeux monumentaux presque interminables, c'est vraiment la tendance du moment. Le jeu "Baldur's Gate 3", qui est sorti en août, contient 174 heures de cinématiques, ces petites vidéos qui font avancer l'histoire. Cent soixante-quatorze heures, c'est deux fois plus que toute la série Game of Thrones. "Zelda tears of Kingdom", un autre gros succès, demande lui aussi un investissement de temps incroyable. Certains s'inquiètent déjà de cette course au gigantisme. Ils regrettent les petits jeux avec trois vies comme Pac-Man, mais d'autres voient ça comme une aubaine, comme peut être la future norme dans le jeu vidéo.

Les quinquagénaires accros aux jeux vidéo

La question qui se pose désormais c'est de savoir qui a le temps de passer autant de temps sur ce type de jeu. À ce titre, Il ne faut réduire le jeu vidéo à un loisir d'ado. Selon Médiamétrie, l'âge moyen des joueurs occasionnels est aujourd'hui de 39 ans. Ce sont des adultes. Et quand on zoome sur ceux qui jouent le plus au quotidien, les gamers les plus assidus, la part des plus de 50 ans dépasse celle des 15-24 ans. Preuve qu'il faut aujourd'hui beaucoup, beaucoup de temps libre pour apprécier les jeux vidéo.