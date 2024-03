Réseaux sociaux : Meta évoque "un problème technique" pour expliquer la panne mondiale de plusieurs de ses plateformes

Une panne a touché mardi pendant plus d'une heure les plateformes du groupe, comme Facebook et Instagram. L'hypothèse d'une cyberattaque ne semble pas la plus probable.

Pendant un peu plus d’une heure, Facebook, Instagram et Messenger ont connu, mardi 5 mars, une panne mondiale. Selon les responsables de Meta, "il s’agit d’un problème technique qui est désormais résolu." C’est la seule réponse que nous avons pu obtenir, sans plus de détails. Pourtant, mardi, beaucoup ont cru à un piratage. Des milliers d’utilisateurs de Facebook ont été déconnectés de leur compte. Impossible de se reconnecter, des messages d’erreur en pagaille sont apparus .

Dans la panique, pour éviter les usurpations de compte, beaucoup ont cherché à réinitialiser leur mot de passe. Sauf que cela ne marchait pas mieux. On craignait donc le pire, alors qu’aux États-Unis, mardi, c’était le "Super Tuesday", le jour où se tenait le plus grand nombre de primaires dans le pays. Or, là-bas, Facebook est très utilisé pour appeler au vote. Quant à Instagram, il aide à s’inscrire sur les listes électorales. Résultat, même la Maison-Blanche a dû communiquer sur la panne, en publiant ce message : "Nous sommes au courant de l'incident. Et à l'heure actuelle, nous n'avons pas connaissance d'un lien spécifique avec les élections ou une cyberactivité malveillante particulière."

Pas la première panne de Meta

S'il est impossible d'écarter la thèse de la cyberattaque, celle-ci est très peu probable. D’abord, parce que le problème a été réglé en un peu plus d’une heure. Si c’était du piratage, cela aurait probablement pris plus de temps, ne serait-ce que pour s’assurer que le pirate ne pouvait pas recommencer. Ensuite, parce que les énormes sites comme Facebook ou Instagram sont tellement exposés, qu’ils ont ce qu’il se fait de mieux en matière de cybersécurité (vous imaginez la gloire pour un pirate, d’arriver à faire tomber le site de Facebook).

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que les services de Meta connaissent une grosse panne. La dernière, c’était en 2021, après une erreur humaine. Cela avait duré presque sept heures et fait perdre près de 100 millions d’euros à l’entreprise. Ce genre de problème prouve une fois de plus notre dépendance dans les services internet. C’est aussi pourquoi certains militent pour casser l’intégration verticale des géants de la tech. Cela éviterait que lorsqu’un service plante, il en entraîne avec lui, tous ses petits camarades : Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Threads… La galaxie Meta est gigantesque.