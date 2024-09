Moto : le régulateur de vitesse et le freinage d'urgence arrivent désormais sur les deux roues haut de gamme

Le freinage d'urgence sur les deux roues fonctionne exactement comme sur les voitures. C’est-à-dire qu’un radar est installé à l’avant. Ce qui va permettre d’ajuster la vitesse de la moto, donc d’accélérer et de freiner automatiquement en fonction de ce que fait le véhicule qui précède. Comme cela, on garde toujours une distance de sécurité. Cela existe depuis longtemps sur les voitures, on l’appelle régulateur de vitesse adaptatif. Et ce dispositif arrive désormais sur les motos haut de gamme de Ducati et de KTM. Une option permettra d’aller plus loin dans l’assistance en couplant ce système au freinage d’urgence. Dès qu’il y a un risque de collision, la moto va freiner très fort, toute seule, jusqu’à s’arrêter, pour éviter le choc frontal. Un système développé par l’équipementier Bosch.

Néanmoins, il y a pas un risque de surprendre le pilote et de l’éjecter de sa moto. C’est pourquoi il y aura plusieurs garde-fous : soit simplement une grosse alarme pour attirer l’attention, charge ensuite au pilote de freiner lui-même ou d’éviter l’obstacle, soit le système ne va se déclencher que lorsqu’on commence déjà à freiner et que l’on est bien crispé au guidon. Dans ce cas, il va augmenter l’intensité du freinage pour arrêter la moto le plus vite possible.

Une aide qui dépend beaucoup du pilote

On peut finir par perdre de précieuses fractions de seconde qui auraient permis d’éviter l’accident. C’est pourquoi le Chinois CFMoto travaille actuellement sur une ceinture de sécurité. On l’accrocherait à la taille entre l’arrière du siège et le réservoir. Elle empêcherait d’être éjecté en cas de freinage d’urgence. Cela reste encore un projet. Il faudra l’homologuer et garantir qu’on puisse s’extraire rapidement en cas de chute ou de choc sur le côté.

En tout cas, ce sont de bonnes nouvelles. Jusqu’ici, les deux roues étaient les parents pauvres de l’innovation en matière de sécurité. Ils commencent, enfin, à rattraper leur retard.