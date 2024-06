Innovation : des jumelles vont permettre de reconnaître et commenter ce qui se trouve dans leur viseur

Cela devrait intéresser les amoureux de la nature. Des jumelles capables de reconnaître les formes dans le viseur, grâce à l'intelligence artificielle, peuvent désormais les accompagner dans leurs balades. Si l’on est en train d’observer un animal par exemple, ces jumelles vont dire précisément de quelle espèce il s’agit. Si c’est une montagne, elles vont nous donner son nom et sa hauteur. Une constellation ? Elles vont l’identifier, regrouper les étoiles entre elles. On pourra visualiser plus facilement le dessin de la Petite Ourse, du Centaure, des nébuleuses…

Tout se passe à l’intérieur des jumelles

C’est impressionnant. Les informations sont superposées directement dans le champ de vision, à l’intérieur des optiques. Le système permet aussi d’afficher un chemin de randonnée caché au loin, par exemple. On peut vraiment parler de jumelles intelligentes.

Pas besoin de brancher quoi que ce soit, tout se passe à l'intérieur. Elles sont bourrées d’électronique avec un microprocesseur, un GPS, une boussole. C’est ce qui va permettre de savoir précisément où l’on se trouve et vers où on regarde. Elles intègrent également une caméra pour faire de l’analyse d’image et reconnaître les cours d’eau, les montagnes et, bien sûr, les animaux.

Pour l’instant, seulement deux fabricants proposent ce type de jumelles. L’Autrichien Swarovski Optik et le Français Unistellar. Le modèle autrichien est capable de reconnaître 9 000 espèces d’oiseaux et de mammifères. Le Français, lui, est déjà connu pour ses télescopes et, si ses jumelles ne pourront pas reconnaître les animaux, elles seront incollables sur les constellations et les chemins de randonnée.

Commercialisation

Les jumelles de Swarovski Optik sont déjà dans le commerce, mais leur prix est plus qu’élitiste, puisqu’elles sont vendues à 4 600 euros. Pourtant elles n’ont qu’un grossissement x10 assez standard. C’est probablement le prix à payer pour la reconnaissance des animaux…

En revanche, on n’a pas encore la date de sortie pour celles d’Unistellar. Le projet vient tout juste d’être annoncé. Le prix, lui, devrait se situer autour de 1 200 euros. Donc on espère que ces technologies deviendront plus accessibles. Car on aimerait les voir sur d’autres appareils : les longues-vues, les télescopes ou même, pourquoi pas, les microscopes.