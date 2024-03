Imprimante 3D : bientôt des objets en bois, plus solides que l'aggloméré et plus écologiques que le plastique

Cette formidable invention va permettre de fabriquer des objets en bois plus facilement et presque au même prix que les objets en plastique. Cette technique est mise au point par des chercheurs de l’Université Rice aux États-Unis.

Le principe de l’imprimante 3D consiste à déposer des microgouttes de matière, très précisément, les unes sur les autres. En répétant le processus des centaines et des milliers de fois, on arrive à créer un objet en volume. Pour cela, en général, on utilise une résine plastique qui durcit en séchant. Désormais, on sait faire la même chose avec une pâte uniquement composée de bois. Cela veut dire que l’on va pouvoir créer des objets d’un seul bloc, un vase en bois, par exemple, sans avoir à scier, à raboter ou à sculpter quoi que ce soit.

Différence avec l'aggloméré

Ces objets seront très bon marché, puisque la matière première, la pâte de bois, est conçue à partir de sciure, de copeaux, de branchages, c'est-à-dire uniquement de déchets de bois. Évidemment, cela n’a rien à voir avec du chêne centenaire. Mais c’est plus qualitatif et plus dense que l’aggloméré. On pourra poncer, couper, percer ces objets "imprimés" sans qu'ils s'effritent. En plus, l’imprimante peut reproduire les moindres détails de la structure du bois. C’est-à-dire, le grain, les veines et les yeux du bois. On aura donc vraiment l’impression d’avoir affaire à du bois brut.

Tous les types d’objets pourraient être conçus avec cette technique : des pièces d’ornement de meubles, qu’il n’y aura pas besoin de sculpter. Des objets de déco qui, jusqu’ici, étaient en plastique. Des placages pour l’automobile, etc. On pourra vraiment faire n’importe quoi et même créer des formes impossibles à sculpter aujourd’hui. Sans négliger l’aspect écologique. En plus d'être biodégradables, ces objets ne nécessiteront pas de nouveaux arbres coupés. Ils ne seront que récupération et réassemblage des déchets.