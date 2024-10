High-tech : bientôt des lunettes connectées impossibles à distinguer des lunettes classiques

Une nouvelle technologie développée par des Chinois de Gyges Labs va révolutionner les lunettes connectées. Ils ont mis au point ce qu’ils appellent un écran invisible. Il s’agit d’un appareil microscopique capable de projeter une image directement sur la rétine. Comme il ne fait que deux millimètres d’épaisseur et de long, il peut facilement s’intégrer dans des montures classiques. On aura donc des lunettes capables d’afficher des informations. Elles auront l'apparence de lunettes traditionnelles.

Vous souvenez-vous des Google Glass ? Elles devaient être révolutionnaires, mais elles ont fait un flop parce qu’elles étaient tout sauf discrètes. Il y avait une caméra sur la branche et un petit écran accroché sur le coin de l’œil. Non seulement ce n’était pas très joli, mais en plus, cela réduisait en permanence le champ de vision. C’est le problème de toutes les lunettes connectées. Il faut bien caser l’écran quelque part. Or cela prend de la place. D’où les montures épaisses, les protubérances et les gens qui vous regardent bizarrement dans la rue.

Afficher les sous-titres d'une traduction

Il faudra néanmoins faire attention, notamment si la lumière est trop forte pour ne pas endommager la rétine, même si avec un microprojecteur, qui a très peu de puissance, il n’y a pas trop de risque. D’autant que ce n’est pas un écran entier qui est projeté, simplement du texte monochrome et quelques pictogrammes. C’est largement suffisant pour afficher les sous-titres d’une traduction en temps réel, la navigation GPS ou les notifications du téléphone. Tout cela, directement dans son champ de vision, sans que personne ne s’en rende compte.



Ces lunettes arrivent d’ici la fin de l’année 2025 pour celles de Gyges Labs. La technologie sera également proposée à d’autres fabricants comme Meta, Google ou Samsung. Eux aussi travaillent sur des lunettes connectées, mais ils butent encore sur l’encombrement de l’écran et sur le look d’extraterrestre. Tout le monde l’a compris depuis l’échec des Google Glass. Ces lunettes commenceront à avoir de l’intérêt quand il n’y aura plus la moindre gêne pour les porter. Quand elles cesseront d’attirer les regards.