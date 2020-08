Au marché. L'immense marché de Wazemmes, à Lille

Le marché de Wazemmes, à Lille est l'un des plus grands marchés de France, avec 50.000 personnes chaque dimanche. (MANON KLEIN / RADIO FRANCE)

C'est un marché qui, le dimanche, ressemble un petit peu à une fourmilière : le marché de Wazemmes, à Lille, accueille jusqu'à 400 étals et 50 000 visiteurs. C'est un marché installé dans un quartier populaire, où on trouve différents types de produits ; de l’électroménager pas cher, aux poulets rôtis, en passant par les bibelots anciens. "On trouve de tout, pas cher", résume Alain, qui vient régulièrement ici faire des emplettes, ou simplement se balader, mais toujours avant 11h, parce qu'après, "il y a tellement de monde que ça devient difficile de circuler dans les allées du marché."

Une ambiance un peu gâchée par le Covid-19

La fourmilière du marché de Wazemmes est toujours bien remplie, mais elle tourne au ralenti en raison de l'épidémie de Covid-19. Il y a un peu moins de stands et de visiteurs que d'habitude, d'ailleurs les entrées du marché sont surveillées et régulées. "On a eu un peu de pertes avec ce Covid (…) on espère vraiment que les gens vont revenir petit à petit", confirme Franck, dont la famille tient un stand de fruits et légumes sur le marché. "Ça n'arrive pas à repartir comme avant. Il y a quelque chose de cassé", renchérit Marie, maraîchère, qui espère un retour de la clientèle habituelle pour le mois de septembre.