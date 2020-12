Au fil de l'eau. Comment décrypter sa facture d'eau ?

Surveillez vos compteurs d'eau, pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. (PICTURE ALLIANCE VIA GETTY IMAGES)

Comment lire sa facture d'eau en un coup d'oeil ? Au fil de l'eau, Nathalie Davoisne, responsable des études au centre d'information sur l'eau, nous donne son éclairage.

Des factures et des prix qui peuvent varier d'une commune à l'autre

"Quand on parle de services d'eau et d'assainissement, il faut bien avoir en tête que l'on parle avant tout d'un service public local", explique Nathalie Davoisne.Ce service est organisé par les communes ou les groupements de commune, ce qui veut dire que les prix et le contenu des services peuvent varier, d'un endroit à l'autre.



L'entretien des réseaux par habitant sera par exemple plus cher dans une zone où les habitations sont dispersées. A l'inverse, un habitat très dense va poser d'autres problèmes, comme les émissions de pollution notamment. Les collectivités doivent également faire face à des dépenses d'entretien pour les usines ou les réseaux .

Elles fixent donc leurs tarifs en fonction des conditions d'exploitation mais aussi en fonction du niveau d'équipements et de services qu'elles ont souhaité.

Des petites lignes très instructives

L'eau du robinet coûte 0,4 centimes d'euros le litre. "Pour faire simple , avec une pièce d'1 centime, on a plus de 2 litres d'eau", poursuit Nathalie Davoisne. De l'eau qu'on utilise pour la consommation courante, mais aussi pour la douche ou les toilettes.



Le prix concerne également sa récupération, son assainissement, et son recyclage. En France, on estime à moins de 1% la partie du budget des ménages consacré à l'eau et à l'assainissement. C'est un peu plus d'un euro par jour et par foyer.

Surveiller les fuites potentielles

Il est très important de surveiller le montant de ses factures pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites dans son installation. Il suffit simplement de relever les numéros de son compteur, le soir avant de se coucher, et de vérifier le lendemain matin s'ils sont identiques. Si l'on observe une différence importante, il faut aussitôt se mettre en relation avec sa collectivité ou son opérateur. Tout cela est très réglementé.