"Coliseum" de Thomas Bronnec dans la Série Noire de Gallimard

D'évidence, Thomas Bronnec est fasciné par la vie politique et ses méandres. Il a déjà signé En pays conquis, Collapsus et La Meute. Il imagine cette fois la primaire d'un parti centriste se déroulant comme un jeu de télé réalité. Et c'est un président au bout du rouleau, comme la démocratie française, qui a imaginé ce scénario pour réconcilier le peuple avec ses élites politiques.

Cette primaire nouvelle génération va se dérouler dans un contexte délétère où des hommes sont abattus froidement par un groupe de femmes qui souhaitent venger et alerter sur les féminicides. C'est l'autre facette de ce roman, et les deux histoires vont se rejoindre dans un dénouement pathétique.

Le roman commence donc avec cette télé réalité, substitut du débat politique. Quatre candidats d'un parti centriste se retrouvent enfermés dans une villa pendant trois jours, dans une sorte de huis clos, sous l'œil de caméras et de micros, et sous la direction d'une productrice aux dents très longues. Le moindre de leurs faits et gestes est vu par les téléspectateurs qui voteront pour celui qu'ils jugent le plus performant pour l'élection présidentielle à venir.

Les candidats ne reculent devant rien ou presque. Démagogie, coups bas, attaques personnelles et mensonges à profusion. Et on s'amuse évidemment beaucoup à chercher quel personnage de la vraie vie politique a inspiré Thomas Bronnec.

Thomas Bronnec décrypte plus longuement un candidat et son passé

Sur le thème, pour prétendre à de hautes responsabilités, il vaut mieux être absolument irréprochable. Et le passé peut vite revenir à la surface, parmi les quatre candidats de cette primaire, un certain Nathan Calendreau, ex-ministre des Finances, veut en profiter pour tenter un come-back. Juste avant de s'enfermer avec ses rivaux, Calendreau reçoit une lettre de menace : s'il ne veut pas qu'un drame survienne, il doit renoncer à sa participation. Il décide d'ignorer cet avertissement.

La menace des féministes se fait de plus en plus pressante, et au sein de ce groupe radical, on le comprend vite, l'une d'elles veut accomplir une vengeance personnelle. Le passé de Nathan Calandreau va vite le rattraper. L'une des féministes vengeresses veut la peau de Calandreau. Ils se sont croisés au Vietnam quand l'homme politique était un jeune conseiller d'ambassade.

Thomas Bronnec, qui avait déjà écrit un roman sur le Vietnam où il a passé un long moment comme journaliste, renoue avec ce pays. Et avec cette trame, il s'intéresse une nouvelle fois au monde politique, au cynisme ambiant et aux limites actuelles de la démocratie. Le titre Coliseum nous le rappelle à chaque page. Pour Thomas Bronnec, la vie politique aujourd'hui n'est pas loin des jeux du cirque.