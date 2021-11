Festivals livres et cuisine à Périgueux et Perpignan

Deux grands festivals vont marier gourmandise et littérature en ce mois de novembre. Dans quinze jours à Périgueux, et les 7 et 8 novembre, à Perpignan, autour de la cuisine méditerranéenne.

Des festivals de gastronomie, il y en a tout au long de l’année : Omnivore à Paris, Lyon Street Food Festival en septembre, la Foire Gastronomique de Dijon qui fermera ses portes jeudi 11 novembre, la semaine prochaine salon de la gastronomie à Bourg en Bresse, la liste est longue.

"Livre Gourmand" : lire et écrire la cuisine

Mais les rendez-vous qui marient gastronomie et littérature sont plus rares. Deux ont lieu en ce mois de novembre. Dans quinze jours, les 19, 20 et 21 novembre, le Livre Gourmand à Périgueux, et les 7 et 8 novembre, demain et lundi, le Festival Méditerranéen de la gastronomie à Perpignan.

Dans les deux cas, la recette est la même. Des ateliers culinaires, des chefs étoilés et de jeunes talents des fourneaux, des écrivains qui aiment la bonne chère, des livres qui racontent la cuisine et la gastronomie. Un parfait cocktail de mets et de mots.

Le président des Toques Blanches du Roussillon, Jean Plouzennec, rappelle dans l'émission les différentes cuisines méditerranéennes, de la Grèce à la Provence, du Maghreb à la Catalogne, de l'Italie au Liban.

"Dans la cuisine catalane, il y a par exemple la pintade à la catalane faite avec de l'ail et du citron, le terre et mer, et on a beaucoup d'originalité grâce à l'utilisation des épices qui appartiennent à la culture de notre région." Jean Plouzennec, président des Toques Blanches du Roussillon à franceinfo

Le Prix des Écrivains Gastronomes, créé par le Centre Méditerranéen de Littérature il y a une dizaine d'années, sera remis à Nicolas d'Estienne d'Orves pour son Petit éloge de la gourmandise (Les Pérégrines Édition).

Abricots du Roussillon en bocal

Pour illustrer cette séquence, Thierry Marx vous propose une recette autour des abricots du Roussillon, à mettre en bocal.

Ingrédients pour 1 bocal :

1 kg d’abricots du Roussillon, 100 g de sucre, 1 l d’eau, 1 gousse de vanille.

Préparation :

Préparer le sirop à 13° baumé en mélangeant le sucre à l’eau.

Ajouter le contenu d’une gousse vanille. Porter à ébullition.

Ouvrir les abricots en deux, les ranger dans un bocal.

Verser le sirop brûlant. Fermer et conserver.