Contestation sociale : le gouvernement "prend des risques dangereux pour la démocratie", estime Clémentine Autain

Clémentine Autain, invitée du 8h30 politique sur franceinfo (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

"Un gouvernement qui estime que la seule légitimité dans ce pays est la légitimité issue une fois pour toute des urnes est un vrai problème démocratique", a estimé ce samedi sur franceinfo la députée La France insoumise de Seine-Saint-Denis Clémentine Autain.

"J'en ai ras-le-bol de ce gouvernement et des députés de La République en marche, voire des ministres, qui nous expliquent que parce qu'il y a eu un vote (...) tout est dit, tout est terminé, plus rien n'est à discuter, et on vote les lois les unes après les autres en se moquant éperdument de l'avis qui s'exprime par des mobilisations, par des critiques sociales, par des critiques intellectuelles", a expliqué Clémentine Autain.

"Quand il y a des mobilisations dans le pays, les gouvernements, même s'ils ont eu une légitimité issue du suffrage, ne doivent-ils pas écouter ce qui se passe dans le pays au fur et à mesure ?", a interrogé la députée LFI.

Une démocratie "terriblement autoritaire"

Les formes de mobilisation "se radicalisent d'autant plus que des formes démocratiques classiques ne sont pas entendues par des gouvernements successifs", a ajouté la députée.

"Je dis au gouvernement : 'Attention, il prend des risques dangereux pour la démocratie'. Mais ce n'est visiblement pas du tout le problème d'Emmanuel Macron qui se moule dans un pouvoir monarchique avec beaucoup de délectation", a lancé Clémentine Autain.