Sécheresse : "Cet été, on va savoir faire face", affirme la directrice générale de Veolia

Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia, était l'invitée du "8h30 franceinfo", mardi 6 juin 2023.

"Cet été, on va savoir faire face" à la sécheresse, affirme Estelle Brachlianoff. La directrice générale de Veolia, l'un des principaux gestionnaires de l'eau en France, était l'invitée mardi 6 juin du 8h30 franceinfo. "On est prêts", insiste-t-elle, alors que "les nappes [phréatiques] sont très basses parce que l'hiver a été très sec". Elle lance au passage un appel à la responsabilité. "Il faut que chacun contribue à la solution et que chacun fasse des efforts : les agriculteurs, les habitants, les industriels", dit-elle.

La cheffe d'entreprise préconise d'abord "de la sobriété" chez soi, en fermant par exemple le robinet lorsqu'on se brosse les dents. En effet, "ce sont douze litres par minute que l'on consomme, si on laisse couler l'eau". Elle recommande aussi "la chasse aux fuites", car en France, "un litre sur cinq" se déverse dans la nature. Pour lutter contre ce phénomène, Veolia a recours à "des capteurs dans les réseaux [de distribution d'eau] qui récupèrent des informations en temps réel pour détecter les fuites au moment où elles sont en train d'arriver".

"On sait même reproduire de l'eau potable avec de l'eau usée"

Il faut aussi "essayer de trouver de nouvelles sources d'eau", selon elle. Elle cite "le recyclage des eaux usées". "On est en train de s'y mettre maintenant", indique-t-elle, alors que le pays a encore beaucoup de retard en la matière. "J'ai beaucoup de discussions avec les différents territoires de France pour déployer les eaux usées", affirme-t-elle. Ces "discussions n'existaient pas il y a un an, parce qu'on n'avait pas forcément réalisé que l'eau était précieuse en France aussi".

Ce recyclage implique "un traitement" pour rendre l'eau "propre à différents types d'usages". "Plus l'usage est sanitairement important, plus on traite", précise-t-elle. "Techniquement, on sait même reproduire de l'eau potable avec de l'eau usée", ajoute-t-elle. Toutefois, il y a d'autres solutions avant d'en arriver là, dans l'hexagone. "Je crois qu'on a beaucoup d'autres leviers à activer", dit-elle, "à commencer par nettoyer les eaux des rues avec de l'eau recyclée."

