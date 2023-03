Réforme des retraites : la CFDT appelle à se mobiliser "maintenant" face à un texte qui va laisser "des traces" et "des cicatrices"

"Sil faut se mobiliser, c'est maintenant", a plaidé sur franceinfo la secrétaire générale adjointe de la CFDT, Marylise Léon.

"Mobilisons-nous, collectivement, c'est maintenant que ça se joue", lance Marylise Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT, samedi 11 mars sur franceinfo, alors que débute une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. "S'il faut se mobiliser, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, samedi, c'est également mercredi, le moment, c'est maintenant", insiste-t-elle, en prévision de la prochaine journée de mobilisation, le 15 mars, jour de la Commission mixte paritaire chargée de trouver un accord entre députés et sénateurs sur ce texte controversé.

"C'est la dernière ligne droite", poursuit Marylise Léon, consciente qu'on est plutôt "à la fin du marathon qu'au début". La secrétaire générale adjointe de la CFDT salue d'ailleurs "la mobilisation inédite en nombre", depuis le début de la contestation, "du jamais-vu depuis le moment où on a commencé à compter les manifestants".

"L'objectif c'est de faire nombre, on a réussi ce pari, il faut continuer, mais le résultat n'est pas encore obtenu. On n'est pas encore à la fin du match." Marylise Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT à franceinfo

"Il peut encore se passer beaucoup de choses la semaine prochaine"

Le vote au Sénat est prévu en théorie ce dimanche avant un vote à l'Assemblée, probablement jeudi, mais la secrétaire générale adjointe de la CFDT "pense qu'on peut encore avoir des surprises" et qu'il "peut encore se passer beaucoup de choses la semaine prochaine". "Comment le texte va être voté à l'Assemblée ? Est-ce-qu'il va être voté ?", s'interroge-t-elle, évoquant les "hésitations" de certains députés et sénateurs. "On ne tient pas de comptabilité, mais si le gouvernement décide de passer par un vote sans avoir recours au 49.3, j'espère qu'il a fait un compte très fin et qu'il a une vision très claire de qui va voter quoi", estime Marylise Léon.

Sans pouvoir présager de ce qu'il va advenir la semaine prochaine, notamment, si le texte est voté, la CFDT se dit "inquiète" de l'absence de dialogue et de "l'incompréhension totale" du gouvernement vis-à-vis des manifestants et des salariés face à "un mouvement d'une telle ampleur". Vendredi, le président de la République a toutefois répondu par une lettre à un courrier des syndicats affirmant ne pas "sous-estimer" le "mécontentement" et les "angoisses" des Français sur la réforme des retraites, tout en soulignant qu'elle s'imposait. "Une réponse lunaire", selon Marylise Léon. "Démocratiquement, je pense que ça va être particulièrement mal vécu par le monde du travail", conclut-elle, déplorant une crise qui va laisser des "traces" et "des cicatrices".

