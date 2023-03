DIRECT. Réforme des retraites : les sénateurs de gauche accusent le gouvernement de "dévitaliser" le Parlement avec le recours au vote bloqué

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RETRAITES

Puisque nous avons tout tenté en français, en vain, je m'essaye au latin pour faire entendre raison au gouvernement ! Nos autem non dimittet aliquid. Nos autem non dimittet eos.#ReformeDesRetraites #greve11mars

: Le sénateur communiste Pierre Ouzolias a tenté une variante en latin du paragraphe répété par tous les sénateurs de gauche.

: A Toulouse (Haute-Garonne), la CGT estime que 45 000 personnes battent le pavé, fait savoir France Bleu Occitanie.

3800 manifestants à #Perpignan selon la préfecture @Prefet66 #ReformeDesRetraites

: Selon la préfecture quelque 3 800 personnes ont manifesté à Perpignan, rapporte France Bleu Roussillon.

: France Bleu Armorique rapporte que la CGT a coupé le courant du côté de la zone commerciale de Langueux, dans les Côtes d'Armor. Les techniciens d'Enedis sont sur place. Le retour à la normale est prévu dans les minutes à venir.

: "Vous êtes bâillonnés mais on vous entend beaucoup quand même", lance le sénateur LR René-Paul Savary, rapporteur du texte, à ses collègues de gauche, provoquant des rires sur les bancs de la majorité.

Rassemblement sous forme de pique-nique à #Cherbourg contre la #ReformeDesRetraites ce samedi 11 mars. Le rendez-vous est donné devant les Eleis.



: La mobilisation se fait autour d'un pique-nique du côté de Cherbourg (Manche).

: "Si nous sommes minoritaires ici, nous sommes majoritaires dans le pays", juge la sénatrice communiste Céline Brulin.

: Voici le texte répété par tous les sénateurs de gauche ce matin, en introduction de leurs prises de parole :



"Vous avez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement. Votre objectif était sans doute de vous laisser ensemble, les droites coalisées, décider de la retraite des Français. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus, et à chacun de nos amendements nous tenons à vous rappeler que nous ne lâcherons rien et que nous les lâcherons pas."



Des variations ont été entendues. Mais la base est celle-ci.





: La mobilisation dans les petites et moyennes villes françaises est l'un des faits notables du mouvement social. Franceinfo tente de mieux cerner ce phénomène avec le sociologue Hugo Touzet et le géographe Achille Warnant. "Des villes populaires, comme Vierzon ou Montluçon, qui ont un taux d'ouvriers et d'employés très important, se sont beaucoup mobilisées", pointe ce dernier.









Un peu plus de 2000 manifestants, selon les syndicats, se dirigent vers la place Corbis. Ils iront jusqu'à la préfecture pour dresser un mur de revendications.

: A Belfort aussi, la manifestation a commencé.

: La mobilisation prend de la hauteur. France Bleu Roussillon rapporte que des militants ont mis en place un barrage filtrant à Mont-Louis "afin de distribuer des tracts aux automobilistes qui se dirigent vers les stations de ski".

7ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La manifestation a débuté à Chambéry. Le cortège semble moins fourni que mardi, notamment à cause de la pluie.

: On poursuit notre petit tour de France des premiers cortèges, avec la manifestation de Chambéry.

: Rien qu'en Bretagne, une vingtaine de manifestations sont prévues aujourd'hui, rapporte France Bleu Breizh Izel, de Brest à Lorient en passant par Saint-Brieuc et Rennes.

Le cortège s'élance, le camion de la CFDT ouvre la marche

Au 7e jour de mobilisation, il y a moins de monde sur la place de Verdun à #Pau que les autres jours, la faute à la pluie qui s'est invitée

: Des manifestations ont déjà commencé un peu partout en France. Exemple à Pau.

: Pourquoi répéter ce même paragraphe ? "C'est une façon de rythmer le débat et de revenir à nos convictions", explique sur Public Sénat le sénateur socialiste Jérôme Durain. "Le bloc de gauche défend ses amendements pied à pied", assure-t-il.

: Tous les sénateurs de gauche qui prennent la parole déclarent que le gouvernement souhaite "dévitaliser la fonction parlementaire par la conjonction de toutes les procédure que vous offrent la Constitution et le règlement".

: "Nous ne lâcherons rien et nous ne les lâcherons pas", assure la sénatrice socialiste Laurence Rossignol dans l'hémicycle, comme d'autres sénateurs de gauche. Ils accusent tous le gouvernement de "dévitaliser la fonction parlementaire", dénonçant les "droites coalisées".

: "Les manifs, notamment le samedi, nous permettent de pouvoir montrer notre mécontentement sans trop impacter notre portefeuille et nos élèves."



Colin Gannat, enseignant en CE2 à Paris et encarté au Snuipp-FSU, apprécie de manifester un samedi. "Au quotidien, c'est dur pour les enseignants. Financièrement, mais aussi vis-à-vis de nos élèves. On se sent une responsabilité. Ne pas venir à l'école plusieurs jours de suite, c'est un peu empêcher les enfants d'accéder à l'école, et ça nous met mal à l'aise", explique-t-il à franceinfo.

: Libération met en avant les manifestations prévues aujourd'hui. "Les syndicats espèrent une mobilisation massive ce week-end afin d'attaquer en position de force une semaine décisive, entre blocages sur le terrain et dernière ligne droite pour le texte au Parlement", écrit le quotidien.







🗣 "C'est la dernière ligne droite", assure la secrétaire générale adjointe de la CFDT. "Mobilisons-nous ! C'est maintenant que ça se joue", lance-t-elle. Vers des actions plus dures ? "On a réussi à installer le débat. Il peut se passer beaucoup de choses. Chaque voix compte."

🗣 7e journée de mobilisation contre la réforme des retraites ➡️ "On est dans une mobilisation inédite. On a un nombre de manifestants colossal. C'est un monde du travail qui dit 'on veut mieux travailler'. On n'est pas encore à la fin du match", assure Marylise Léon, de la CFDT.

: "C'est maintenant que ça se joue."



Marylise Léon, la secrétaire générale adjointe de la CFDT, était tout à l'heure l'invité de franceinfo. "On n'est pas encore à la fin du match", assure-t-elle pour cette nouvelle journée de mobilisation.

: Les sénateurs doivent aborder aujourd'hui les petites pensions. Vous pouvez regarder les échanges en direct sur le site du Sénat.

: Les débats doivent reprendre au Sénat d'une minute à l'autre.

: A Paris, la manifestation s'élancera à 14 heures de la place de la République vers celle de la Nation.

: Les premières manifestations contre la réforme des retraites sont prévues dès 10 heures à Beauvais (Oise), Narbonne (Aude). A Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), le départ est prévu à 10h30.