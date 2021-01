"Quoi qu'il en coûte", régionales en Île-de-France... Le "8h30 franceinfo" d'Aurore Bergé

Aurore Bergé (LREM) sur franceinfo vendredi 29 janvier 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Aurore Bergé, la présidente déléguée du groupe La République en Marche à l'Assemblée nationale était l'invitée du "8h30 franceinfo", vendredi 29 janvier 2021. "Quoi qu'il en coûte", régionales en Île-de-France... Elle répond aux questions de Lorrain Sénéchal et Neila Latrous.

"Il va falloir en 2021 continuer" le "quoi qu'il en coûte" pour "les secteurs les plus durement touchés"

Aurore Bergé a d'abord été interrogée sur les conséquences financières de l'épidémie, alors que l'Insee annonce une chute de 8,3% du PIB en 2020 en France. "On savait évidemment que la situation économique allait se contracter, d'où le 'quoi qu'il en coûte'", a déclaré la députée LREM des Yvelines, présidente déléguée du groupe des députés LREM à l'Assemblée nationale.

C'est pourquoi, insiste Aurore Bergé, "pour maintenir l'emploi et l'activité dans notre pays, il va falloir en 2021 continuer" le "quoi qu'il en coûte". Et cela, précise la députée "notamment pour les secteurs qui sont le plus durement touchés, la culture, l'hôtellerie, la restauration, l'évènementiel, toutes celles et ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas travailler".

Régionales en Île-de-France : "C'est Laurent Saint-Martin"

La présidente déléguée du groupe LREM à l'Assemblée a ensuite été interrogée sur franceinfo sur les élections régionales qui sont en passe d'être reportées au mois de juin 2021. En Île-de-France, d'abord pressenti pour conduire la liste de la majorité, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer s'est désisté.

Finalement, "c'est Laurent Saint-Martin" qui conduira la liste LREM pour les régionales en Île-de-France, a annoncé vendredi sur franceinfo Aurore Bergé. "C'est celui qui est le mieux à même, il est député du Val-de-Marne, il est extrêmement engagé. On a besoin de proposer une alternative en Ile-de-France. La décision est naturelle et évidente."

