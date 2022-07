Prix des carburants, taxe sur les "superprofits", soignants non-vaccinés... Le "8h30 franceinfo" d'Olivier Marleix

Le président du groupe LR à l’Assemblée nationale était l'invité du "8h30 franceinfo", mercredi 20 juillet. Il répondait aux questions de Lorrain Sénéchal et Neïla Latrous.

Prix du carburant : "J'ai bon espoir qu'on arrive à s'entendre"

"J'ai bon espoir qu'on arrive à s'entendre" avec le gouvernement sur "une mesure de baisse du carburant pour nos compatriotes français à la pompe dès la rentrée", a déclaré Olivier Marleix sur franceinfo ce mercredi. La remise à la pompe de 18 centimes par litre pour tous mise en place par le gouvernement en urgence pour faire face à la flambée des prix du cours du pétrole va bientôt disparaître. Le gouvernement veut faire voter une mesure plus ciblée pour prendre la suite. "On y travaille. Nous sommes une opposition qui veut être utile. Pour nous, c'est la question centrale parce que c'est la fiscalité la plus injuste, c'est la fiscalité sur la France qui se lève tôt pour aller bosser et qui a besoin d'une voiture", a-t-il expliqué.

Taxe sur les superprofits : "Ce ne serait pas choquant de demander une contribution exceptionnelle" à TotalEnergies

"S'il fallait, pour contribuer à une baisse du coût du carburant significative pour nos compatriotes, mettre un peu plus Total à contribution, cela nous ne choquerait pas" a réaffirmé Olivier Marleix. TotalEnergies a "une situation financière assez florissante globalement grâce à l'évolution du cours du pétrole. Donc, ce ne serait pas choquant de demander une contribution exceptionnelle d'une manière ou d'une autre", a-t-il ajouté.



Soignants non-vaccinés : "Il faut mettre un terme à cette mesure"

"Dès lors qu'il n'y a plus aucune obligation pour nos compatriotes, dès lors qu'on considère que l'épidémie est derrière nous, il faut mettre un terme à cette mesure", a estimé Olivier Marleix ce mlercredi sur franceinfo. Le député LR a particulièrement dénoncé cette suspension qui ne concerne pas que les soignants non vaccinés. "Sincèrement, aujourd'hui, interdire à un pompier d'exercer, ça n'a plus aucun sens", a-t-il poursuivi, alors que des incendies ravagent la Gironde depuis une semaine.