Offensive russe dans la région de Kharkiv, la Macronie en difficulté pour les élections européennes... Le "8h30 franceinfo" de Pieyre-Alexandre Anglade

Pieyre-Alexandre Anglade, député Renaissance, Président de la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale, et directeur de campagne de Valérie Hayer était l'invité du "8h30 franceinfo", samedi 11 mai 2024. Guerre en Ukraine et élections européennes... Il répondait aux questions de Jean-Rémi Baudot et Agathe Lambret.

Livraison d'armes à Kiev : "chaque seconde d'hésitation bénéficie à Vladimir Poutine"

Ce vendredi 10 mai, La Russie a lancé une vaste offensive terrestre dans la région de Kharkiv, dans le nord est de l’Ukraine. Un regain de tensions alors que Kiev demande plus de munitions. “Il y a du matériel mais pas les quantités qui avaient été votées" a déploré le Président ukrainien Volodymyr Zelensky, jeudi. "Chaque seconde d'hésitation, bénéficie à Vladimir Poutine" affirme le député Renaissance.

Européennes : une confrontation Attal-Bardella pour lever les " ambiguïtés du programme maléfique du RN”

Sur les élections européennes, Le directeur de la campagne de Valérie Hayer insiste sur l'importance "d'aller sur le terrain" pour "mobiliser" les citoyens "qui ne sont pas encore rentrés dans l'élection".

Le Rassemblement national qui se "dissimule comme sur tous les sujets", propose "une forme de sortie de l'Europe", avec le projet de ne "plus payer la contribution de la France au budget de l'Union européenne", avance Pieyre-Alexandre Anglade. "Et moi, je ne connais pas de clubs ou d'associations dans lequel on puisse participer sans payer cette contribution", ajoute-t-il. Avec une "réponse facile et simple à tous les problèmes sans embrasser la complexité des choses", le RN "capte toutes les amertumes, les peurs, les inquiétudes et les déceptions", selon lui.

Il accuse également le candidat PS-Place Publique Raphaël Glucksmann d'être "insincère", en se présentant, "derrière de grandes phrases", comme étant "européen" alors qu'il n'a pas voté "les grands textes structurants de la législature européenne" comme "le pacte asile immigration, le plan de relance européen, le renforcement du mandat d'Europol et la loi climat".

