Municipales, Coronavirus, 49.3... Le "8h30 franceinfo" de Cédric Villani

Le député de l'Essonne et candidat à la mairie de Paris, Cédric Villani, était l'invité du "8h30 franceinfo" mercredi 26 février. Le candidat aux municipales dans la capitale a exprimé sa détermination à aller jusqu'au bout de la campagne. Il a aussi commenté la crise liée au coronavirus et le possible recours au 49.3 pour adopter le projet de loi sur la réforme des retraites.

Retraites : le recours au 49.3 "serait un échec"

L'utilisation de l'article 49.3 pour adopter le projet de loi sur la réforme des retraites serait un "échec pour notre démocratie", a commenté Cédric Villani, député de l'Essonne et candidat à la mairie de Paris, invité de "8h30 franceinfo". L'élu a toutefois dénoncé "le triste spectacle en ce moment à l'Assemblée" qui, selon lui, "montre bien son inefficacité".

Municipales à Paris : Villani ira "jusqu'au bout"

"J'irai jusqu'au bout quels que soient les sondages", a asséné Cédric Villani. Interrogé sur la candidature d'Agnès Buzyn sous les couleurs de LREM, Cédric Villani se refuse à porter un jugement. "Je ne retrouve dans aucun programme les idées que je porte", a-t-il toutefois précisé. Cédric Villani estime par ailleurs qu'il est "le seul candidat libre", assurant que sa campagne "s'est lancée sans le soutien d'aucun part".

Coronavirus : Villani ne veut "pas instrumentaliser"

"Je ne vais surtout pas instrumentaliser ou lancer une polémique" sur la gestion de la crise du coronavirus Covid-19, a insisté Cédric Villani, interrogé sur la gestion de la crise par sa nouvelle adversaire, Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé. Le candidat s'est refusé à répondre. "Ce n'est pas mon genre d'utiliser quelque chose d'aussi sérieux qu'une épidémie pour donner des arguments de campagne", s'est justifié le candidat dissident. Cédric Villani a toutefois jugé "inefficace" de fermer les frontières aux personnes venant des foyers de l'épidémie. L'élu de l'Essonne a appelé à "garder la tête froide" et "ne pas céder à la panique".

Municipales à Paris : intelligence artificielle et algorithmes pour améliorer la capitale

Cédric Villani à appeler à utiliser la "technologie et l'aglorithmique" pour améliorer le quotidien des Parisiens. "Les algorithmes vont aider à fluidifier la circulation à Paris", explique-t-il. Selon le candidat, ils peuvent servir "pour mieux synchroniser les arrêts, la régulation de la circulation, les feux rouges". Cédric Villani propose d'utiliser l'intelligence artificielle pour des "tâches du quotidien", comme "le nettoiement". "Le fait d'avoir des rues propres et des trottoirs propres, ça peut être aidé par l'intelligence artificielle", a-t-il expliqué.

