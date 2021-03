Mesures sanitaires contre le Covid-19, réunions en non-mixité de l'UNEF, régionales... Le "8h30 franceinfo" de Christophe Castaner

Christophe Castaner, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale était l'invité du "8h30 franceinfo", jeudi 18 mars 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Christophe Castaner, député des Alpes-de-Haute-Provence et président du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale était l'invité du "8h30 franceinfo", jeudi 18 mars 2021. Mesures "territorialisées" et "concertées" contre le Covid-19, réunions en non-mixité de l'UNEF, régionales... Il répond aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

Covid-19 : des "mesures territorialisées, concertées avec les élus locaux"

Le Premier ministre doit annoncer de nouvelles mesures jeudi 18 mars face à l'évolution de l'épidémie de coronavirus, notamment en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. "Il faut qu'on puisse mettre en place des mesures territorialisées, concertées avec les élus locaux, c'est ce qui est en train d'être fait au moment où on se parle", déclare Christophe Castaner.

D'après le député, "l'idéal, d'un point de vue sanitaire, c'est le confinement immédiat total du pays". Mais Christophe Castaner rappelle qu'il est "essentiel qu'on prenne aussi en compte la dimension économique et sociale". Il concède notamment que le confinement le week-end "est très dur à vivre. Je sais aussi combien il y a des inégalités. Il faut prendre en compte cela", assure-t-il.

Unef : "Un clientélisme indigéniste scandaleux"

L'Unef a organisé des "réunions en non-mixité" pour évoquer les problèmes de racisme. Des réunions réservées aux personnes non-blanches, a confirmé la présidente du syndicat étudiant. "C'est la plus mauvaise façon de faire du vivre ensemble que d'imaginer qu'on puisse effectivement tenir des réunions interdites aux blancs", estime Christophe Castaner. "L'Unef a fait le choix, pour survivre, d'un clientélisme indigéniste exacerbé totalement scandaleux", juge l'ancien ministre de l'Intérieur.

Ces réunions, "c'est une forme de séparatisme", estime le président du groupe LREM qui a lui-même été l'un des responsables du syndicat Unef dans sa jeunesse. "Aujourd'hui, l'Unef n'est plus représentative de la vie étudiante, mais il cherche à survivre en prenant des clientèles par segments. Je trouve ça pathétique", poursuit-il.

"Pas de doute au moment présent" sur la tenue des régionales en juin

Jean Castex a évoqué mercredi 17 mars devant des députés une probable prolongation de l'état d'urgence sanitaire après le 1er juin. D'après Christophe Castaner, il n'y a malgré tout "pas de doute au moment présent" sur la tenue des élections régionales, programmées les 13 et 20 juin prochains.

"Dans quinze jours, le conseil scientifique doit se prononcer, tenter de se projeter sur la fin du mois de juin. C'est dans quinze jours pour le conseil scientifique, c’est dans deux mois pour l'élection. Il ne s'agit pas aujourd'hui de laisser penser que les élections n'auraient pas lieu", déclare le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale.