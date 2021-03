Vidéo Covid-19 : des "mesures territorialisées" ont été "concertées avec les élus locaux" selon Christophe Castaner

Pour freiner l'épidémie de Covid-19, de nouvelles restrictions sont attendues notamment en Île-de-France et les Hauts-de-France. Une conférence de presse avec le Premier ministre et le ministre de la Santé doit avoir lieu jeudi soir.

"Il faut qu'on puisse mettre en place des mesures territorialisées, concertées avec les élus locaux, c'est ce qui est en train d'être fait au moment où on se parle", a déclaré Christophe Castaner, président du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale, invité de franceinfo jeudi 18 mars. Une conférence de presse, avec Jean Castex et Olivier Véran, doit avoir lieu jeudi soir. De nouvelles décisions pour freiner l'épidémie de Covid-19 sont attendues notamment en Île-de-France et les Hauts-de-France.

"La situation s'aggrave, en particulier dans ces deux régions, souligne le député. Il y a des variations territoriales assez spectaculaires qui vont du simple au décuple. Donc, c'est à partir de ces éléments que le gouvernement sera amené cet après-midi à annoncer un certain nombre de mesures pour renforcer la protection des Français". Pour lui, l'enjeu est donc d'avoir "une approche différenciée".

"Il serait idiot aujourd'hui d'appliquer les mêmes mesures partout en France, alors que les taux d'incidence sont très variables d'un territoire à l'autre." Christophe Castaner, président du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale à franceinfo

Ne serait-il pas injuste d'adopter des mesures différentes entre l'Île-de-France et les Hauts-de-France ? "Avez-vous eu ce sentiment d'inégalité quand dans les Alpes-Maritimes, il a été décidé d'un confinement et pas à Paris ? Non. C'est parce qu'on avait un taux d'incidence et une saturation des systèmes hospitaliers dans les Alpes-Maritimes que des décisions spécifiques ont été prises", répond Christophe Castaner.

Un confinement "très dur à vivre"

D'après lui, "l'idéal, d'un point de vue sanitaire, c'est le confinement immédiat total du pays, il est essentiel qu'on prenne aussi en compte la dimension économique et sociale". Il concède notamment que le confinement le week-end "est très dur à vivre. Je sais aussi combien il y a des inégalités. Il y a des endroits où il est plus difficile de vivre le confinement le week-end, quand vous êtes dans un appartement, dans une tour, dans un quartier difficile de notre pays par rapport à d'autres qui ont la chance, comme ma famille, de vivre à Forcalquier, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Il faut prendre en compte cela", assure-t-il.

Le député réaffirme par ailleurs son opposition à une fermeture des écoles, qu'il a répétée face à Jean Castex mercredi : "J'ai plaidé pour faire en sorte qu'on puisse préserver au maximum les écoles. Il l'a entendu, il ne nous a pas annoncé les mesures." Le député considère qu'à l'heure où il parle le maintien des cours "n'est pas acquis dans la mesure où c'est au gouvernement de se prononcer sur ce sujet".