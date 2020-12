Liaisons interrompues avec le Royaume-Uni, prix des vaccins, attaques antisémites contre une miss... Le "8h30 franceinfo" d'Agnès Pannier-Runacher

Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Industrie sur franceinfo, le 21 décembre 2020. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Liaisons coupées avec le Royaume-Uni, prix des vaccins, attaques antisémites contre une miss... La ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, a répondu aux questions de Céline Asselot et Jean-François Achilli.

Nouvelle variante du coronavirus : "Il faut redoubler de vigilance"

Interrogée sur la situation au Royaume-Uni, où une nouvelle variante du coronavirus circule, Agnès Pannier-Runacher a indiqué qu'"il faut redoubler de vigilance et c'est pour ça que nous faisons le choix de fermer nos frontières pour 48 heures". Selon la ministre déléguée à l'Industrie, cette situation ne devrait pas remettre en cause les mesures prises dans l'hexagone pour les fêtes : "La France est à un niveau de circulation du virus qui nous permet d'espérer de fêter un Noël dans des conditions correctes" a-t-elle expliqué.

Agnès Pannier-Runacher s'est aussi félicitée de la rapidité de la réaction française : "Nous avons pris une décision moins de 24 heures" après le discours du Premier ministre britannique Boris Johnson alertant sur la présence de cette nouvelle variante beaucoup plus contagieuse du Covid-19 sur le sol britannique. "Bien sûr, nous allons faire en sorte de pouvoir redémarrer et redémarrer avec des protocoles sanitaires qui permettent" aux entreprises françaises présentes en Grande-Bretagne de travailler, a expliqué la ministre.

"Maladroit" de révéler les prix des vaccins en pleine négociation

"Au milieu d'une négociation, c'est un peu maladroit de communiquer des chiffres", a regretté la ministre déléguée après qu'une ministre belge eut dévoilé sur Twitter les prix des vaccins négociés par l'Union européenne avec des groupes pharmaceutiques. Néanmoins, Mme Pannier-Runacher a plaida pour que "les éléments de chaque contrat puissent être partagés lorsque les autorisations de mise sur le marché seront obtenues". Elle a ajouté que cette fuite indique que les négociations se font "dans un niveau de prix de vaccin très classique pour des vaccins matures".

Plan de relance : "Dix fois plus" de dossiers déposés au guichet "Industrie du futur" que prévu

3 900 entreprises ont présenté un dossier au guichet "Industrie du futur", soit "dix fois plus" que prévu par le gouvernement pour l'année 2020 a expliqué la ministre. "On a dû arrêter ce week-end" le dispositif "Industrie du futur" et "baisser le taux de subvention parce que ça chauffait beaucoup plus que ce qu'on imaginait", a précisé Agnès Pannier-Runacher. Ce dispositif de subvention, inscrit au plan "France Relance", est entré en vigueur le 24 octobre. Il soutient les transformations numérique et technologique des PME et ETI industrielles.

"Stupéfaite et scandalisée" par les propos antisémites visant une miss

En fin d'interview, Agnès Pannier-Runacher a dénoncé les commentaires antisémites qui ont visé la première dauphine de Miss France sur les réseaux sociaux. "Je suis stupéfaite et scandalisée" a-déclaré la ministre. "On peut critiquer la dimension éventuellement sexiste" du concours Miss France mais les propos antisémites sont "d'abord illégaux et totalement déplacés" a-t-elle conclu.