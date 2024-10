Intempéries, budget, entreprises...Le "8h30 franceinfo" de Pascal Demurger

Pascal Demurger, le directeur général du groupe MAIF et co-président du mouvement Impact France, était l'invité du "8h30 franceinfo", mercredi 16 octobre 2024. Intempéries, entreprises, budget...Il répondait aux questions de Salhia Brakhlia et Jérôme Chapuis.

Intempéries : "un coût plus que doublé" depuis 2010 pour les assureurs

Le patron de la Maif confirmequ'"il y aura des augmentations raisonnables" des primes d'assurance. "En moyenne, sur le marché, les chiffres qui circulent sont de l'ordre de 8 à 10% pour 2025", précise Pascal Demurger. Une hausse due notamment aux conséquences du dérèglement climatique.

"Par rapport aux années 2010", le coût pour les assureurs a "plus que doublé", souligne le directeur général du groupe Maif, qui assure essentiellement des particuliers. "Nous sommes aux premières loges du dérèglement climatique et ses conséquences", assure Pascal Demurger, "et ce sont les particuliers qui souffrent le plus des conséquences de ce dérèglement climatique".

D'autres facteurs expliquent cette hausse des cotisations. Le patron de la Maif pointe notamment une "dégradation de la rentabilité, en particulier en assurance habitation" ces dernières années. Pascal Demurger assure que le groupe Maif "perd de l'argent sur l'assurance habitation", estimée "à quelques dizaines de millions d'euros".

Projet de budget 2025 : il faut changer "de logiciel fiscal et budgétaire en France"

Également interrogé sur le projet de budget 2025, examiné à partir de mercredi à l'Assemblée Nationale, Pascal Demurger estime qu'il faut changer "de logiciel fiscal et budgétaire en France".

"La fiscalité doit aussi servir à orienter les comportements et en particulier des comportements des entreprises", assure le patron de la MAIF qui dit être prêt et concerné en tant que chef d'entreprise par l'augmentation de l'impôt sur les sociétés.

"Il y a un moment où on est dans une telle crise financière de l'État, un tel niveau d'endettement avec un risque de véritable crise financière. Je pense qu'il y a un moment où, oui, il faut quand même qu'on soit solidaire et qu'on fasse un effort", juge celui qui est également co-président du mouvement Impact France.

Travail : "C'est un sujet qui a considérablement évolué, en particulier depuis le Covid"

Le patron du Medef appelle à une grande conférence nationale sur la question du travail. "C'est un sujet qui a considérablement évolué, en particulier depuis le Covid", juge Pascal Demurger qui estime qu'on "ne parle jamais de la qualité du travail, on ne parle jamais de la réalité du travail dans les entreprises. Moi je crois à la vertu du dialogue, de la discussion plutôt que des grandes annonces ou des oppositions stériles. Mettons tout le monde autour de la table pour évoquer ces sujets."

