Fêtes clandestines, rapports avec les autorités sanitaires, campagne de vaccination... Le "8h30 franceinfo" de Renaud Muselier

Renaud Muselier, président de la Région Sud PACA, était l'invité du "8h30 franceinfo", mercredi 7 avril 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Renaud Muselier, président Les Républicains de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et président des Régions de France était l'invité du "8h30 franceinfo", mercredi 7 avril 2021. Il répond aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

Fêtes clandestines : "Être plus dur avec ceux qui trichent"

"Il faut être plus dur avec tous ceux qui trichent", déclare Renaud Muselier alors que 354 rassemblements festifs clandestins ont été recensés depuis décembre 2020, selon Marlène Schiappa, la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté. "En ce qui concerne les établissements, ils doivent être sanctionnés sévèrement et qu'on ne leur donne plus les aides d'État. Le risque doit être très important sur le plan pécunier", ajoute-t-il.

Le président de la région Sud insiste sur "la nécessité" d'être prudents : "On a tous envie de faire la fête, on a tous envie de prendre le soleil, on a tous envie et on rêve de prendre un café sur une terrasse, on a tous envie de s'embrasser, mais ceux qui le font savent qu'ils mettent tout le monde en danger."

Covid-19 : "chaque fois qu'on demande quelque chose", les autorités sanitaires "disent non"

Renaud Muselier se dit "content" que les autotests Covid soient prochainement mis en vente dans les pharmacies françaises. Il souhaite en particulier utiliser les autotests pour le festival des Chorégies d'Orange, dont il est président. Au passage, l'élu regrette que "le fameux concert test" prévu au Dôme de Marseille ait été "repoussé trois fois", il doit avoir lieu au mois de mai. Pourquoi les autorités sanitaires ne donnent-ils pas leur feu vert pour l'organisation de ces évènements culturels avec tests ? "Chaque fois qu'on leur demande quelque chose, pour essayer d'avancer, ils nous disent non. Chaque fois qu'on leur demande quelque chose, c'est toujours non", s'agace l'élu.

Renaud Muselier demande par ailleurs une accélération de la vaccination. "J'ai demandé la possibilité d'organiser des vaccinodromes dans les gymnases des lycées. Je demande à cibler plutôt les professeurs et le personnel". D'après lui, "on nous dit qu'il faut absolument réouvrir les lycées et les écoles", alors il faut vacciner "les professeurs, et si on le fait pour les professeurs, il faut le faire forcément aussi pour la totalité du personnel" des établissements scolaires, assure-t-il.

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du mercredi 7 avril 2021 :