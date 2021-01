Fabrication de vaccins contre le coronavirus, communication gouvernementale... Le "8h30 franceinfo" de Philippe Juvin

Philippe Juvin, chef des urgences de l'Hôpital européen Georges Pompidou à Paris et maire Les Républicains de la Garenne-Colombes était l'invité du "8h30 franceinfo", dimanche 31 janvier 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Philippe Juvin, chef des urgences de l'Hôpital européen Georges-Pompidou à Paris et maire Les Républicains de la Garenne-Colombes était l'invité du "8h30 franceinfo", dimanche 31 janvier 2021. Fabrication de vaccins contre le coronavirus, communication gouvernementale... Il répond aux questions d'Ersin Leibowitch et Jean-Jérôme Bertolus.

Vaccins : "négocier l'achat de la licence"

La campagne de vaccination contre le coronavirus en France est perturbée par des retards de livraison des vaccins. Philippe Juvin propose de "négocier l'achat de la licence" des vaccins avec Pfizer et Moderna et les fabriquer "sur le territoire national en montant des chaînes de production".

L'incertitude sur la durée de l'efficacité des vaccins devrait aussi inciter le gouvernement à accélérer le rythme de la campagne de vaccination, selon le chef des urgences de l'Hôpital européen Georges-Pompidou : "Imaginez qu'elle ne dure qu'un an, puisqu'on l'ignore aujourd'hui, cela signifie que dans un an, il faut refaire tout le bastringue et recommencer. Donc, cela signifie qu'il faut que nous commandions maintenant des vaccins pour dans un an", affirme-t-il.

"Un peu d'ordre dans la communication gouvernementale ne serait pas de trop"

En début de semaine, Christophe Castaner, le patron du groupe La République en marche à l'Assemblée a indiqué que les médecins et les épidémiologistes devraient se faire un peu plus discrets. "S'il y avait des gens qui doivent peut-être faire attention à leur présence sur les plateaux, c'est probablement plusieurs ministres. Quand j'entends M. Blanquer qui m'annonce qu'il y aura 15 millions de vaccinés à l'été, monsieur Dussopt grand spécialiste sanitaire qu'il y en aura 25, M. Djebbari qu'il y en aura 26 millions de vaccinés et monsieur Véran, il y en aura 70, j'aimerais d'abord que les ministres mettent un peu d'ordre dans leur communication", réagit Philippe Juvin.

"Il faut arrêter avec cette tendance à vouloir disqualifier toute opposition qu'elle soit scientifique et politique. Écoutez, ce n'est pas une faiblesse en démocratie", poursuit le maire Les Républicains de la Garenne-Colombes.

