Emmanuel Macron au Qatar, victoire du Maroc et réforme des retraites... Ce qu'il faut retenir de l'interview de Laurent Jacobelli

Laurent Jacobelli, députée RN de Moselle et porte-parole du Rassemblement National, était l'invité du "8h30 franceinfo", dimanche 11 décembre 2022. Emmanuel Macron au Qatar, victoire du Maroc et réforme des retraites... Il répondait aux questions de Jules de Kiss et Neïla Latrous.

Visite d'Emmanuel Macron au Qatar : "Il n'y a rien de choquant"

"Un président de la République qui va soutenir son équipe, pour le coup, il n'y a rien de choquant", tranche Laurent Jacobelli. "C'est vrai que ça pose beaucoup de questions. La question de la relation de la France avec le Qatar, la question du fait que cette Coupe du monde ait été organisée dans ce pays dont on le sait bien, les droits de l'homme ne sont pas respectés. (...) "Maintenant qu'elle a été organisée là bas, je pense qu'on ne peut plus revenir en arrière. Que le président de la République aille soutenir l'équipe de France, finalement, n'est pas si extraordinaire".

Célébration de la victoire du Maroc en France : "On n'est plus dans le football, on est dans la revendication communautaire"

Quelque 20 000 supporters marocains ont fêté samedi 10 décembre sur les Champs-Elysées à Paris la qualification de leur pays pour les demi-finales du Mondial. "On n'est plus dans le football, on est dans la revendication communautaire", juge le député du RN, qui regrette de voir des "gens qui ont la carte nationale d'identité française et qui pour autant ne vibrent pas pour la France, qui vibrent pour un autre pays. On peut le comprendre, mais pas quand (...) cela prend l'aspect casse".

Samedi à minuit, 74 personnes avaient été interpellées, principalement pour des tirs de mortiers et des jets de projectiles, a annoncé à franceinfo la préfecture de police de Paris.

Réforme des retraites : "Aucun indicateur économique ne la justifie"

La Première ministre Elisabeth Borne doit dévoiler sa proposition de réforme des retraites jeudi 15 décembre. "Quel curieux agenda !", s'étonne Laurent Jacobelli. "Au moment où les Français souffrent d'une baisse de pouvoir d'achat (...), au moment où la vie quotidienne est devenue finalement un sport de combat, on leur dit en plus : 'on va vous en rajouter une couche, on va décaler l'âge de la retraite'. Mais pourquoi faire Madame Borne ? Parce que, honnêtement, aucun indicateur économique ne le justifie".

Le député de Moselle et porte-parole du Rassemblement national rappelle que "nos caisses sont, cette année, excédentaires. Elles le seront l'année prochaine, avec au pire, un déficit de dix milliards par an. Eh bien, c'est le coût de la solidarité nationale. Ce coût, nous l'acceptons. Il nous faut un modèle social !", clame Laurent Jacobelli.

