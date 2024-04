Élections européennes, climat, guerre en Ukraine, situation à Gaza... Ce qu'il faut retenir de "Demain l'Europe" avec Marion Maréchal

Marion Maréchal, tête de liste de Reconquête! aux élections européennes, était l'invitée de "Demain l'Europe", jeudi 11 avril. Élections européennes, climat, guerre en Ukraine, elle répondait aux questions de Salhia Brakhlia et Jérôme Chapuis.

"Mes adversaires principaux, c'est la vraie gauche et la fausse droite"

"Je ne suis pas dans les règlements de comptes personnels" et "quand j’ai des divergences avec le RN, je ne m’en cache pas", explique Marion Maréchal, qui dit toutefois préférer "concentrer" son "énergie face à ceux qui sont dans la majorité au Parlement européen et qui mènent la politique européenne" qu'elle veut "combattre". Son objectif est de "construire une nouvelle majorité à droite".

Changement climatique : elle dénonce "le fanatisme" des écologistes

La tête de liste Reconquête! aux élections européennes dénonce "le fanatisme" des écologistes pour qui "l’homme est un parasite". Elle affirme ne pas nier le réchauffement climatique, mais "conteste l’approche écologique portée par les Verts et la majorité", une écologie "de la punition, voire de la pénitence". Les Verts "n'aiment pas l'homme". "Je considère qu'aujourd'hui on ne fait pas assez le pari de la science. Je considère que c'est le génie de l'homme qui est la solution face à ces problèmes écologiques."

Pour Marion Maréchal, "la réponse écologique, c'est le nucléaire, combattu pendant des années par les écologistes justement, qui pour le coup un véritable effet zéro carbone, c'est le soutien au fluvial et au ferroviaire."

"Envoyer des armes pour l'Ukraine" revient à "dépecer notre appareil de défense"

"Il n'est pas dans le rôle de la France de faire la guerre à la place de l'Ukraine", soutient Marion Maréchal Le Pen qui refuse d'envoyer des armes à Kiev. "Aujourd’hui, je soutiens l’Ukraine dans la défense de sa souveraineté", mais ce n’est pas pour ça "que la France doit faire la guerre à sa place".

"Intégrer des populations ukrainiennes aujourd'hui en France, oui, pose moins de difficultés que d'intégration de populations extra européennes de confession musulmane avec une différence culturelle très importante, assure Marion Maréchal. C'est une absolue évidence", estime la tête de liste Reconquête! aux Européennes.

Situation à Gaza

"Je n'entends plus jamais parler des otages, note Marion Maréchal. Les otages n'existent plus. Or, rappelons quand même que cette opération d'Israël a d'abord vocation à libérer les otages". "Pourquoi on a un bilan humain terrible ?, s'interroge la tête de liste Reconquête!, C'est parce que le Hamas se sert de la population comme bouclier." "Je ne crois pas que le but d'Israël dans cette histoire soit d'éradiquer le peuple palestinien", affirme-t-elle.

Il n'y a pas, selon Marion Maréchal, d'intention "génocidaire" d'Israël. Si elle indique avoir toujours soutenu le principe d'une solution à deux États, le souci aujourd'hui, déclare Marion Maréchal, c'est que créer un État palestinien, c'est créer un semi État islamique aujourd'hui, vu la puissance de frappe et le soutien de la population au Hamas. On ne peut pas se permettre de créer un État palestinien tant que le Hamas n'a pas été éradiqué."

