Crise migratoire, lancement du mouvement "Ensemble citoyens !", obligation vaccinale... Le "8h30 franceinfo" de François Bayrou

François Bayrou, président du MoDem et haut-commissaire au Plan, était l'invité du "8h30 franceinfo", lundi 29 novembre. Les tensions diplomatiques entre Paris et Londres après le naufrage d'un bateau de migrants à Calais, une investiture unique du mouvement "Ensemble Citoyens !" aux élections législatives de 2022 et une possible vaccination obligatoire... Il répondait aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

Le laissez-embarquer de Xavier Bertrand est "irresponsable"

"L'idée de Xavier Bertrand est irresponsable", a déclaré François Bayrou sur franceinfo, en réaction à la proposition du candidat à la primaire Les Républicains en vue de l'élection présidentielle de 2022. Sur franceinfo, Xavier Bertrand a suggéré de "laisser" les migrants "prendre le ferry" en direction de la Grande-Bretagne pour installer un "rapport de force" avec Boris Johnson, le Premier ministre britannique. "Si vous dites [aux migrants] 'vous pouvez passer librement sur notre territoire pour gagner le pays voisin', imaginez ce que ça fait comme anarchie entre les pays européens", a asséné François Bayrou, rappelant l'exemple de la Turquie, qui avait ouvert ses frontières avec l'Europe aux migrants en mars 2020 pour tenter d'obtenir le soutien des Occidentaux dans son conflit avec la Syrie.

Législatives 2022, une investiture "unique" pour le mouvement de la majorité

Il y aura "une investiture unique" du mouvement "Ensemble citoyens !", "dans les circonscriptions et c'est bien la moindre des choses", a assuré le président du MoDem. Une idée à laquelle est opposé Edouard Philippe, désormais à la tête d'Horizons, une des composante du nouveau mouvement de la majorité. "Ensemble Citoyen !" sera lancé officiellement ce lundi soir à la Mutualité à Paris. "C'est moi qui ait travaillé à l'écriture des engagements" qui fondent "Ensemble citoyens !", a insisté François Bayrou, qui espère "qu'il n'y aura pas de tension".

La vaccination obligatoire "s'imposera"

"Le jour viendra où la vaccination obligatoire s'imposera", a estimé le président du MoDem. "Je dis ça depuis le mois de janvier", au tout début de la campagne de vaccination contre le Covid-19, a-t-il affirmé. À l'époque, "on craignait que le vaccin n'ait des effets secondaires" et "il y avait des gens qui disaient ça va être une hécatombe". Or, "on s'aperçoit aujourd'hui que c'est absolument faux". Interrogé sur le variant Omicron qui suscite l'inquiétude, François Bayrou a indiqué craindre que le Covid-19 "connaisse un jour une mutation qui lui permette de s'attaquer aux jeunes enfants".



Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du lundi 29 novembre :