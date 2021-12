Covid et variant Omicron, meetings électoraux, dose de rappel ... Le "8h30 franceinfo" d'Anne-Claude Crémieux

Marc Fauvelle, Salhia Brakhlia, Ersin Leibowitch, Myriam Encaoua et Jean-Jérôme Bertolus

Anne-Claude Crémieux, professeure spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Louis à Paris, membre de l'Académie nationale de médecine, était l'invitée du "8h30 franceinfo", mercredi 8 décembre. Efficacité face au variant Omicron du Covid-19, organisation de meetings électoraux en pleine cinquième vague de la pandémie en France et conseils pour les fêtes de Noël... Elle répond aux questions de Salhia Brakhlia et Marc Fauvelle.

Face au variant Omicron, une baisse "partielle de l'efficacité du vaccin", des "résultats à confirmer"

"Malheureusement, selon les premières nouvelles qui nous arrivent d'Afrique du sud, il y a une baisse de l'efficacité du vaccin, qui a l'air importante", déclare la professeure Anne-Claude Crémieux, spécialiste de maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Louis à Paris, ce mercredi sur franceinfo. Mais elle nuance : "La baisse est importante mais elle est partielle."

"Les anticorps neutralisants suscités par le vaccin neutralisent beaucoup moins bien ce variant Omicron par rapport aux autres variants d'après ces premiers résultats qui restent à confirmer", explique-t-elle. Néanmoins, "cet échappement n'est que partiel. Quelqu'un qui a eu une infection avant de se faire vacciner, son sérum reste efficace sur ce variant Omicron. Les anticorps neutralisants, il va en falloir plus ou éventuellement modifier le vaccin, mais en tout cas, on garde un niveau de protection résiduel".

Meetings électoraux : "Toutes formes de rassemblements qui se font en milieu clos sont un risque très important"

"Toutes formes de rassemblements qui se font en milieu clos est un risque très important que l'on prend et que l'on fait prendre à la population", déclare la professeure Anne-Claude Crémieux à propos des meetings électoraux.

La professeure a longuement appelé à la prudence face à la progression du variant Delta et aux nombreuses inconnues concernant le variant Omicron. "Ce variant Delta diffuse extrêmement vite, essentiellement dans les lieux clos, on en a vraiment des confirmations et dans ces lieux clos, le pourcentage de personnes qui peuvent être infectées lors d'une réunion peut être absolument considérable", explique-t-elle.

Covid-19 : "Faites votre rappel quinze jours avant Noël"

"Faites votre rappel quinze jours avant Noël", conseille Anne-Claude Crémieux, "pour pouvoir bénéficier de la protection optimale" de la vaccination contre le Covid-19 et ses variants au moment des fêtes de famille.

"C'est vraiment la chose essentielle. Ne vous pensez pas protégés par le rappel si vous l'avez fait deux jours avant. La protection commence à augmenter à partir de 7 jours mais à 15 jours vous êtes à une très bonne protection et c'est vraiment très important. Si on n'a que des gens qui ont fait un rappel lors de la bûche de Noël, on diminue de façon considérable les risques", assure-t-elle.