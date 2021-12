Les personnes à risques non vaccinées doivent rester "à la maison", plaide-t-elle, à moins qu'"autour d'elles tout le monde ait eu son rappel et porte le masque".

"Faites votre rappel quinze jours avant Noël", a conseillé la professeure Anne-Claude Crémieux, spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Louis à Paris, mercredi 8 décembre sur franceinfo, "pour pouvoir bénéficier de la protection optimale" de la vaccination contre le Covid-19 et ses variants au moment des fêtes de famille.

"C'est vraiment la chose essentielle", insiste l'infectiologue.

"Ne vous pensez pas protégés par le rappel si vous l'avez fait deux jours avant." Pr Anne-Claude Crémieux, spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Louis à franceinfo

"La protection commence à augmenter à partir de 7 jours mais à 15 jours vous êtes à une très bonne protection, explique Anne-Claude Crémieux. Si on n'a que des gens qui ont fait un rappel lors de la bûche de Noël, on diminue de façon considérable les risques", a-t-elle assuré.

La spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris recommande aussi de respecter les mesures barrières pendant les regroupements familiaux : "Porter les masques le plus possible. Il faut aérer, insiste-t-elle. Attention aux milieux clos. Plus vous aérerez, plus vous dissiperez les aérosols de ce variant extrêmement contagieux. Ce n'est pas la peine d'ouvrir en grand tout le temps mais il faut aérer régulièrement de façon à dissiper ces fameux aérosols. Essayer de ne pas prendre de risque pendant la semaine qui précède et faites-vous tester vraiment au moindre doute."

Enfin selon Anne-Claude Crémieux, les personnes à risque de contracter des formes graves du virus qui ne sont pas vaccinées pour diverses raisons ou chez qui le vaccin ne fonctionne pas doivent rester "à la maison" car elles ne peuvent "pas prendre un risque pareil". Ou alors, il faut que "vraiment autour d'elles tout le monde ait eu son rappel et porte le masque le plus possible".